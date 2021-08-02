الصحف الرياضية: "هجوم من أجل مبابي".. و"خليفة يوسين بولت إيطالي"

شكلت نتائج مختلف منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ وفوز إيطاليا بسباق 100 متر، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتطورات انتقال جاك غريليش لمانشستر سيتي، وهجوم ريال مدريد من أجل كيليان مبابي، وفوز ليل بكأس الأبطال على حساب باريس سان جيرمان، وأخبار برشلونة وسوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسبانية آنا بيليتيرو بميدالية برونزية في الوثب الثلاثي في ألعاب القوى والإسباني زاباتا بميدالية فضية في الجمباز، وكتبت ”إسبانيا تأخد القفزة“.

كما تحدثت عن هزيمة منتخب إسبانيا لكرة السلة أمام سلوفينا ومواجهته للولايات المتحدة الأمريكية في ربع النهائي، وكتبت ”دونسيس يعقد مهمة إسبانيا في الفوز بميدالية“.

الصحيفة اهتمت بفوز إيطاليا بسباق 100 متر في طوكيو 2020، وكتبت ”جاكوب يخلف بولت في اختبار الملكة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب برشلونة، وكتبت ”دي يونغ: هناك فريق للفوز بكل شيء“.

كما تحدثت عن نتائج الرياضيين الإسبان في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت ”فضية لزابات وبرونزية لبيليتيرو“.

كما اهتمت بإعارة برشلونة نجمه الشاب كولادو لبروج، وكتبت ”كولادو يرحل معارا لبروج“، وعن سباق فورمولا وان، وكتبت ”أوكون يفوز وسانز في البوديوم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني زاباتا بميدالية فضية والإسبانية بيليتيرو بميدالية برونزية في ”طوكيو 2020″، وكتبت ”عمالقة“.

كما تحدثت عن تطورات تخفيض الرواتب في برشلونة، وكتبت ”تقدم مع الأوزان الثقيلة من أجل تخفيض الرواتب“.

الصحيفة اهتمت بجائزة المجر للفورمولا وان، وكتبت ”سانز في المركز الثالث بعد إقصاء فيتيل“.

آس

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الإسبان في الالعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت عن فوز الرياضيين بميداليات في الوثت بألعاب القوى والجمباز ”إسبانيا تطير“.

كما تحدثت عن مواجهة منتخب إسبانيا للولايات المتحدة الأمريكية في ربع نهائي منافسات كرة السلة وفوز منتخب سيدات كرة السلة على كندا وسباق 100 متر، الذي توج به الإيطالي لامونت مارسيل، وكتبت ”خليفة يوسين بولت إيطالي“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وصفقة كيليان مبابي، وكتبت ”هجوم من أجل مبابي“.

كما اهتمت بجائزة المجر للفورمولا وان، وكتبت ”سانز يصعد للبوديوم بعد إقصاء فيتيل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الفرنسي إستيبان أوكون بجائزة المجر للفورمولا وان، وكتبت ”أوكون حب من أول نظرة“.

كما تحدثت عن فوز ليل بلقب كأس الأبطال على حساب باريس سان جيرمان، وكتبت ”كأس البطل“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الرياضيين الفرنسيين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وفوز منتخب المسايفة بذهبية والسباح فلورو مانودو بفضية، وكتبت ”روح الألعاب“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الإيطاليين في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 من خلال فوز جاكوب لامون مارسيل بميدالية ذهبية في سباق 100 متر، وتومبيري جيانماركو بميدالية ذهبية في الوثب العالي بمنافسات ألعاب القوى، وكتبت ”الذهب“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز الإيطاليين جاكوب لامون مارسيل بذهبية سباق 100 متر، وتومبيري جيانماركو بذهبية الوثب العالي في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020، وكتبت ”نحن التاريخ“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين البريطانيين في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت ”يوم آخر عظيم لفريق بريطانيا العظمى في طوكيو“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة جاك غريليش ومانشستر سيتي، وكتبت ”إنه مانشستر سيتي.. الاثنين بالنسبة لغريليتش“.

الصحيفة اهتمت بجائزة المجر للفورمولا وان واحتلال السائق البريطاني لويس هاميلتون المركز الثاني.

ذا صن

ركزت الصحيفة على الدولي الإنجليزي تايرون مينغز، وكتبت ”تايرون مينغز يقول: صحتي العقلية والنفسية تراجعت خلال يورو 2020، لكون 95% في البلاد شككوا في مؤهلاتي، تلقيت العلاج“.

كما اهتمت بنتائج الرياضيين البريطانيين في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت ”تدور للفوز بها“.