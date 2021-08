هدف قاتل يهدي أمريكا لقب الكأس الذهبية على حساب المكسيك (فيديو)

أحرزت أمريكا هدفا قبل نهاية الوقت الإضافي بثلاث دقائق لتفوز 1-صفر على المكسيك وتحرز لقب الكأس الذهبية، مساء الأحد.

وبعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي، أحرز مايلز روبنسون هدف الانتصار بضربة رأس بعد ركلة حرة في الدقيقة 117.

ونالت أمريكا بطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في استاد أليجينت الممتلئ بالمشجعين في نيفادا.

ويعد التتويج هو السابع تاريخيا لأمريكا بالكأس الذهبية، ولأول مرة منذ عام 2017.

وتبقى المكسيك هي صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، برصيد 11 مرة، كان آخرها النسخة السابقة عام 2019.

🇺🇸💥 GOAL! Miles Robinson for the #USMNT to make it 1-0 in extra time!#GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs #OurFinal pic.twitter.com/shzoNqUt3w

— Gold Cup (@GoldCup) August 2, 2021