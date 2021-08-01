باريس سان جيرمان يخسر كأس السوبر الفرنسي أمام ليل في إسرائيل

توُج نادي ليل بطلًا لكأس السوبر الفرنسي بعد فوزه 1/0 على منافسه باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، على ملعب بلومفيلد في ”إسرائيل“.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع البرتغالي كيجيل أنخيلو سيلفا، في الدقيقة 45، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل كيلور نافاس حارس سان جيرمان في صدها.

وجرَّد ليل باريس سان جيرمان من اللقب الذي أحرزه في المواسم الثمانية الماضية.

ولعب باريس سان جيرمان المباراة في غياب أبرز لاعبه، مثل: نيمار، وكيليان مبابي، وسيرجيو راموس، وماركو فيراتي، وأنخيل دي ماريا، وليوناردو باريديس، وجيانلويجي دوناروما، في حين شارك النجم المغربي أشرف حكيمي.

وشارك ليل في البطولة بعد تتويجه بلقب الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، متفوقًا على باريس سان جيرمان الذي احتل المركز الثاني.

أما باريس سان جيرمان، الذي نال لقب كأس السوبر الفرنسي 10 مرات، فشارك في المباراة بصفته بطلًا لكأس فرنسا.

ويستهل ليل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بمواجهة ميتز، يوم 8 أغسطس، في حين يلعب باريس سان جيرمان مع تروا في اليوم ذاته.