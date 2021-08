باريس سان جيرمان يخسر كأس السوبر الفرنسي أمام ليل في إسرائيل

توُج نادي ليل بطلًا لكأس السوبر الفرنسي بعد فوزه 1/0 على منافسه باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، على ملعب بلومفيلد في ”إسرائيل“.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع البرتغالي كيجيل أنخيلو سيلفا، في الدقيقة 45، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل كيلور نافاس حارس سان جيرمان في صدها.

وجرَّد ليل باريس سان جيرمان من اللقب الذي أحرزه في المواسم الثمانية الماضية.

WE ARE THE CHAMPIONS (AGAINNNNNN) 🔥🏆#LOSCPSG #TDC2021 pic.twitter.com/tkZ5vPHzvS

— LOSC (@losclive) August 1, 2021