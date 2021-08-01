الصحف الرياضية: "مهرجان ديباي".. و"جاك غريليش ينطلق نحو مانشستر سيتي"

شكلت نتائج مختلف منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ وتأهل منتخب إسبانيا الأولمبي لنصف نهائي مسابقة كرة القدم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنتائج اللقاءات الودية وأبرزها فوز برشلونة على شتوتغارت، وبقاء غريزمان وكوتينيو، واقتراب الدولي الإنجليزي جاك غريليش من مانشستر سيتي، وأخبار سوق الانتقالات، ولقاء كأس الأبطال (السوبر الفرنسي) بين باريس سان جيرمان وليل.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الثنائي الإسباني فاطمة غالفز وألبيرتو مونيوز بميدالية ذهبية في الرماية خلال دورة الألعاب الأولمبية، وكتبت ”زوجي من ذهب“.

كما تحدثت عن فوز الإسباني بابلو كارينو بميدالية برونزية في التنس على حساب الصربي ديوكوفيتش وتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي مسابقة كرة القدم، وكتبت ”إنه رقم 1″ و“عذاب ونصف النهائي“.

كما اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا وسلوفينيا في كرة السلة، وكتبت ”الفوز على سلوفينيا لتجنب أمريكا“.

الصحيفة اهتمت باللقاءات الودية للأندية الإسبانية ومن بينها فوز برشلونة على شتوتغارت.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة وديا أمام شتوتغارت الألماني 3-0 وتألق المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، وكتبت ”مهرجان ديباي“.

كما تحدثت عن الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 ونتائج الرياضيين الإسبان، وكتبت ”أول ذهبية لإسبانيا عبر غالفز ومونيوز“، و“برونزية ملحمية لكارينو أمام ديوكوفيتش“، و“منتخب إسبانيا لكرة القدم في نصف النهائي بعد ريمونتادا مثيرة في اللقاء“.

كما اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت ”غريزمان وكوتينيو يبقيان“، و“إيمرسون وصل برشلونة“.

آس

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الأسبان في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت ”سبت سحري لإسبانيا في طوكيو 2020″، و“مثل لقطة“، و“مير يضع منتخب إسبانيا لكرة القدم في نصف النهائي“، و“فاطمة غالفز وألبيرتو مونيوز ذهبية الزوجي المختلط في الرماية“، و“كارينو يخطف البرونزية من ديوكوفيتش“.

كما اهتمت بنتائج اللقاءات الودية للأندية الإسبانية، وكتبت عن فوز برشلونة على شتوتغارت ”ممفيس ديباي يتألق في شتوتغارت“، واهتمت _أيضا_ بفوز أتلتيكو مدريد على فولفسبورغ.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا بأول ميدالية ذهبية في زوجي مختلف بمنافسات الرماية بطوكيو 2020، وكتبت ”ذهب في اللوحة“، وعن تأهل المنتخب الإسباني لنصف نهائي مسابقة كرة القدم، كتبت ”إلى المربع الذهبي بعد وقت إضافي وهاتريك لمير“، و“برونزية لكارينو الذي أسقط ديوكوفيتش“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على شتوتغارت في لقاء ودي، وكتبت ”عرض من ممفيس ديباي“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين البريطانيين في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت ”الجنة وجهنم في الألعاب الأولمبية“، وفائز وفائز“، و“دينا أشر سميت تبكي وهي تكشف عن إصابتها السرية قبل 5 أشهر“.

كما اهتمت بتطورات انتقال النجم الإنجليزي جاك غريليش لمانشستر سيتي، وكتبت ”جاك غريليش ينطلق نحو مانشستر سيتي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا بذهبية الجودو للفرق مختلط في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت ”مجتمعين أفضل بكثير“.

كما تحدثت عن فوز الجامايكية تومبسون بذهبية 100 متر في ألعاب القوى، وكتبت ”تومبسون أسرع من الصوت“.

الصحيفة اهتمت بلقاء كأس الأبطال بين ليل بطل الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا، وكتبت ”لقاء خاص“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 ونتائج الرياضيين الإيطاليين وكتبت ”رجل الأحلام“، و“تومبيري المحارب“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ميلان ونيس الودي، وكتبت ”جيرو هدف لم يضع الوقت“.

وعن فوز يوفنتوس بكأس بيرلسكوني على حساب مونزا،كتبت ”أهداف يوفنتوس: من أجل كايو جورج“.