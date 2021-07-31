وفاة نوح جيسر لاعب أياكس إثر حادث سير

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم السبت، وفاة لاعبه الشاب نوح جيسر عن 16 عامًا، إثر حادث سير.

وقال أياكس في بيان رسمي: ”وصلت أياكس الأخبار الرهيبة التي تفيد بوفاة نوح جيسر، تُوفي اللاعب الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، مساء أمس الجمعة، مع شقيقه إثر حادث سيارة“.

وأضاف: ”تأثر أياكس بشدة بهذا الحدث المأساوي، ويتمنى النادي لأحباء جيسر كل التوفيق في التعامل مع هذه الخسارة الفادحة“.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

ووُلد نوح جيسر، في 27 فبراير 2005، ولعب لأياكس منذ 2018، حيث انضم له من ألفينس بويز.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن جيسر كان مسافرًا مع شقيقه، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، عندما اصطدمت سيارتهما بأخرى أجرة.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة الأجرة نقل إلى المستشفى كإجراء احترازي، لكن لا يعتقد أن إصابته خطيرة.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن ”جيسر“ كان يملك موهبة كبيرة، وصعّده النادي الهولندي مؤخرًا إلى فريق 17 عامًا، بعد تألقه، الموسم الماضي، مع فريق 16 عامًا، حيث سجل 13 هدفًا في 6 مباريات فقط.

وحرص ريال مدريد، على مواساة أياكس، بوفاة نوح جيسر.

وكتب ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل ”تويتر“: ”النادي، ورئيسه، ومجلس إدارته، يعربون عن حزنهم تجاه وفاة نوح جيسر، لاعب أكاديمية أياكس، ويتقدم الملكي بأحر التعازي لأسرته وأحبائه وزملائه وناديه“.