الصحف الرياضية: "أمل من أجل إريكسن".. و"المتمرد ديباي"

شكلت نتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، ولقاءات منافسات كرة القدم، وانتقال الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد لمانشستر يونايتد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة الجديد، واللقاءات الودية للأندية الأوروبية ورفض ماسيميليانو أليغري تدريب ريال مدريد من أجل يوفنتوس، والأمل الجديد للدنماركي كريستيان إريكسن.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق الإسبانية مايالين تشوراوت في منافسة كانو-كاياك وفوزها بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتبت: ”نهر الفضية“.

كما تحدثت عن انتقال رافائيل فاران من ريال مدريد لمانشستر يونايتد، وكتبت: ”رسميا رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الأولمبي الإسباني ونظيره الأرجنتيني في طوكيو 2020، وكتبت: ”إضافة نقاط ضد الأرجنتين تمنحنا المرور“.

كما اهتمت بنتائج اللقاءات الودية للأندية الإسبانية وسوق الانتقالات، وكتبت: ”تشيلسي وإشبيلية يتفاوضان من أجل كوندي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب برشلونة، وكتبت: ”المتمرد ديباي“، وأيضا عن برشلونة، كتبت: ”برشلونة يرغب في التعاقد مع البطل الأولمبي جويل غونزاليس“.

كما تحدثت عن بيع ريال مدريد مدافعه رافائيل فاران لمانشستر يونايتد، وكتبت: ”ريال مدريد يبيع فاران لمانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسبانية مابالين تشوراوت بميدالية فضية في طوكيو 2020 وكتبت: ”ثالث ميدالية لإسبانيا عبر تشوراوت“، واهتمت أيضا بلقاء المنتخب الأولمبي الإسباني أمام الأرجنتين في مسابقة كرة القدم، وكتبت: ”إسبانيا ترغب في صدارة المجموعة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز الإسبانية مايالين تشوراوت بفضية منافسات كانو – كاياك في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتبت: ”شجاعة“.

كما تحدثت عن تصريحات ممفيس ديباي، المهاجم الهولندي الجديد لبرشلونة، وكتبت: ”ديباي: أعرف ما يريده كومان مني“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الأولمبي الإسباني ونظيره الأرجنتيني، وكتبت: ”منتخب إسبانيا في حاجة لنقطة لضمان تأهله“.

كما اهتمت برحيل رافائيل فاران من ريال مدريد لمانشستر يونايتد، وكتبت: ”ريال مدريد يبيع فاران لمانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز الإسبانية مايالين تشوراوت بميدالية فضية في منافسات كانو – كاياك بالألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتبت: ”أسطورة“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخبين الإسباني والأرجنتيني في مسابقة كرة القدم بطوكيو 2020، وكتبت: ”نقطة هي الذهب“.

الصحيفة اهتمت بانتقال رافائيل فاران من ريال مدريد لمانشستر يونايتد، وكتبت: ”فاران إلى مانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الفرنسيين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكتبت عن فوز لاعبة الجودو كلاريس أغبيغنينو بميدالية ذهبية: ”مباشرة للقلب“.

وعن فوز لاعبة التايكواندو لورين ألتيا بميدالية برونزية: ”طيران لورين“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، بشأن رفضه ريال مدريد وما يريده من كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”أليغري: رونالدو أريد أكثر“.

كما اهتمت بفوز إيطاليا بـ3 ميداليات جديدة في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عبر بطلات سيدات، وكتبت: ”فوز النساء“.

الصحيفة اهتمت بمصير الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب إنتر ميلان، وكتبت: ”أمل من أجل إريكسن“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على السباحة الإيطالية فيديريكا بيليغريني، التي تلعب نهائي 200 متر سباحة حرة وتشارك في تصفيات 100 متر، وكتبت: ”أنت أسطورة“.

الصحيفة اهتمت بحصول إيطاليا على 3 ميداليات جديدة عبر بطلات، وكتبت: ”3 أفراح نسائية“.

كما اهتمت بتصريحات ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، وكتبت: ”أليغري: قلت لا لريال مدريد من أجل يوفنتوس“.