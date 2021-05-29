رئيس "يويفا" لبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس: العبوا دوري سوبر أوروبي بمفردكم

وجه السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، رسالة لأندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، المتشبثين بدوري السوبر الأوروبي، في حواره مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، وطالبهم بلعب البطولة الجديدة فيما بينهم.

وقال تشيفرين بشأن الصراع مع الأندية الثلاثة والرد على البيانات الأخيرة: ”لا يمكنهم أن يشلوا كرة القدم، من الغريب قراءة البيانات الصحفية لهذه الأندية الثلاثة ضد مئات الأندية التي تعتقد أن رأيها في كرة القدم صحيح، من النادر قراءة تصريحاتهم، يعتقدون أنه بالمال يمكن فعل أي شيء، لكن هذا ليس صحيحا، الطريق الصحيح هو الحوار ليقولوا إن كانوا يرغبون في العودة عن دوري السوبر أم لا، لجنتنا التأديبية مستقلة لا يمكنني التعليق على أي شيء“.

وأضاف: ”ما يفاجئني أنهم ما زالوا مصرين على دوري السوبر الأوروبي ويرسلون لي رسالة للعب في دوري الأبطال، من الصعب فهم ما يريدون، لا يوجد حوار بيننا، يقتصرون على بعث رسائل للاتحاد الأوروبي والأندية المنسحبة“.

ريال مدريد: أندية دوري السوبر الأوروبي ترفض "الإكراه" من جانب يويفا https://t.co/Fc0NyFSsG4 pic.twitter.com/efuRdPirGD — إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2021

ووجه تشيفرين رسالة للأندية الثلاثة، قائلا: ”تريدون لعب دوري السوبر الأوروبي؟ لنتركهم يلعبون وحدهم هم الثلاثة“.

كما أكد رئيس ”يويفا“ أنه لم يتحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ولا خوان لابورتا رئيس برشلونة، ولا أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، وتلقى فقط رسالة واتساب من أحدهم لم يرد عليها ورفض الكشف عن فحواها.

وعبر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن رفضه لفكرة تنظيم كأس العالم كل سنتين وقال: ”مستحيل، فكرة غير عقلانية، كأس العالم القادم في 2022 وبعده في 2026 وفي 2028 سيكون هناك أمم أوروبا، وإن كانت كأس العالم في 2028 فالمنتخبات الأوروبية لن تشارك، كما أن منتخبات أمريكا الجنوبية ستكون ملتزمة بكوبا أمريكا ولن تلعب كأس العالم“.

وأضاف تشيفرين: ”إنها فكرة غير منطقية لا أعرف لماذا نحتاج لذلك، إن كنت تريد إجراء دراسة جدوى والحصول على المال مقابل ذلك ادفع لهم، تخيل كيف سيكون تأثير ذلك على اللاعبين لقضاء بطولة طويلة على مدار شهر كل عام، لديهم المزيد من الإصابات هذا الموسم لأنهم ما زالوا يلعبون بجدول مزدحم، إنه تفكير سياسي، لكنه في الواقع لا يحظى بأي دعم“.

ووافق أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بأغلبية كبيرة على دراسة مقترح قدمته السعودية لتنظيم كأس العالم كل سنتين بدل كل 4 سنوات.