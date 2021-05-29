غرامة مالية على إنتر ميامي بسبب مخالفات تتعلق بسقف الرواتب

فرضت رابطة دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم غرامة مالية قياسية بقيمة مليوني دولار على نادي إنتر ميامي، الذي يشارك نجم منتخب إنجلترا المعتزل ديفيد بيكهام في ملكيته؛ بسبب مخالفات تتعلق بسقف الرواتب.

وجاءت العقوبة بعد تحقيقات الرابطة في صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتودي، في العام الماضي.

وقالت الرابطة عند إعلان القرار، أمس الجمعة، إن ماتودي وأندريس رييس يفترض أنهما أكملا العدد المسموح به للاعبين الذين لا يخضعون لسقف الرواتب المطبق في البطولة على مستوى الفريق.

وكان ماتودي فاز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، وانضم للنادي الأمريكي بعد 3 سنوات في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

كما عوقب إنتر ميامي لعدم الكشف عن بعض الاتفاقات، وهو ما تسبب في عدم الكشف بصورة كاملة عن رواتب: لياندرو غونزاليس بيريز ونيكولاس فيجال وخوليان كارانزا.

وأكدت الرابطة أن عقود اللاعبين ستبقى سارية كما هي دون أي تغيير.