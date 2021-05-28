الفيفا يمتنع عن تمويل الاتحاد الإيراني لكرة القدم

قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، امتنع عن تقديم الدعم والمساعدة المالية له خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الإيراني في بيان نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أنه خلال أزمة فيروس كورونا، لم يتمكن الاتحاد من الاستفادة من مساعدة الفيفا المالية وحُرم من المساعدة المالية البالغة 1.5 مليون دولار“.

وأضاف ”الجزء الأهم من الموارد المالية لاتحاد الكرة الإيراني يتعلق بمساعدة ومكافآت الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لمختلف البرامج والمسابقات، والتي أصبحت غير متوفرة في السنوات العديدة الماضية بسبب تشديد الخزانة الأمريكية العقوبات على إيران“.

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واعتبر بيان الاتحاد الإيراني، أن ”أحد الأسباب الرئيسة لفشل الاتحاد في التعاون مع البلجيكي مارك فيلموتس مدرب المنتخب السابق، وعدم دفع راتبه، بسبب رفض البنوك السويسرية التعاون مع الإيرانيين“.

وتابع أنه ”بسبب هذه المشاكل، منذ عدة سنوات حتى الآن، لم يتم تحويل أي أموال إلى حسابات إيرانية، أو حتى اتحاد كرة القدم لم يتمكن من تحويل هذه المبالغ إلى حسابات أطراف ثالثة أو دائنيها“.

وفي تقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم حول حالة مساعدة الاتحادات الأعضاء، بات الاتحاد الإيراني لكرة القدم في أسوأ موقف في هذا الصدد.

وفي العام الماضي، عقب تفشي فيروس كورونا وتراجع عائدات كرة القدم، أعلن الفيفا أنه سيتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار لكل من الاتحادات الأعضاء.

وأشار تقرير الوكالة الإيرانية إلى أنه ”في تقرير الفيفا يكشف أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم حصل على 6٪ فقط من هذا المبلغ (1.5 مليون دولار)، أي ما يعادل 90 ألف دولار، فيما تلقت معظم البلدان ما يصل إلى 66% من هذا التمويل“.

وأضافت أن ”الاتحاد الإيراني لم يتلق الكثير من المساعدة من برنامج التمويل المتقدم Forward، حيث كانت حصته 4 ملايين دولار، لكن تلقى منها فقط قرابة مليونين و 640 ألف دولار في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية كان من المقرر أن يتلقى الاتحاد الإيراني مليوني دولار، لكنه حصل على نسبة 6% من هذا المبلغ ما يساوي 120 ألف دولار، فيما تلقت معظم الدول مساعداتها المالية“.