إصابة ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم بتجلط دموي في الساق

تعرَّض ميروسلاف كلوزه نجم المنتخب الألماني السابق الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، بـ16 هدفًا في المونديال، بتجلط دموي في الساق.

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات على لسان الهداف التاريخي للمونديال، قائلًا:“منذ ما يقرب من 3 أسابيع، شعرت فجأة بألم شديد في ساقي، وذهبت إلى الطبيب لأن الألم كان يزداد سوءًا، واعتقدت أن هنالك مشاكل في الأعصاب“.

وأوضح:“كان التشخيص بمثابة صدمة بالنسبة لي، لدي تجلطات دومية في ساقي“.

وأضاف:“تناولت الأدوية على الفور، وأوضح لي الأطباء أن هذا الوضع خطير جدًا“.

وكشف ”كلوزه“ عن منعه تمامًا من الركض، أو ممارسة الرياضة، وهو ما سيؤثر عليه سلبيًا في المستقبل، كونه يعمل في حقل التدريب.

يذكر أن ”كلوزه“ هو الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، حيث سجل 16 هدفًا في المونديال، وهو رقم غير مسبوق عبر التاريخ.