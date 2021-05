التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة فياريال ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى بولندا لمتابعة اللقاء المرتقب بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”ستاديون إنيرجا غدانسك“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

مشوار الفريقين

ودع مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا محتلا المركز الثالث في مجموعته بمرحلة المجموعات وتحول إلى الدوري الأوروبي وأقصى الفريق منافسه ريال سوسييداد الإسباني في دور الـ32 بعد الفوز برباعية نظيفة في إسبانيا والتعادل دون أهداف بإنجلترا.

وتخطى المانيو عقبة ميلان الإيطالي في دور الـ16 بعد التعادل بنتيجة 1-1 في إنجلترا والفوز في إيطاليا بهدف دون رد كما أقصى مانشستر يونايتد عقبة غرناطة الإسباني في ربع النهائي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 ثم تجاوز روما الإيطالي في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 6-2 بإنجلترا والخسارة في إيطاليا بنتيجة 2-3.

في المقابل، تأهل فياريال من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي ثم تخطى ريد بول سالزبورغ النمساوي في دور الـ32 بنتيجة 2-0 و2-1 ثم فاز في دور الـ16 على حساب دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2-0 ذهاباً وإياباً.

وفاز فياريال على دينامو زغرب الكرواتي ذهابا بنتيجة 1-0 وإيابا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية ثم تخطى آرسنال الإنجليزي في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 2-1 والتعادل دون أهداف في إنجلترا.

🌍 Where in the world are you watching the Europa League final? 🙌#UELfinal pic.twitter.com/Ns4WRzlCoQ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

تاريخ المواجهات

يتقابل الفريقان للمرة الخامسة بعدما لعبا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2005 وتعادلا دون أهداف ذهابا وإيابا.

وكانت المفارقة أن الفريقين تقابلا في دور المجموعات لدوري الأبطال 2008 وتعادلا أيضا بالنتيجة ذاتها دون أهداف.

أفكار إيمري.. وتاريخ فياريال

يخوض فياريال أول نهائي قاري في تاريخه وهو ما يجعل الفرصة قائمة أمام ”الغواصات الصفراء“ من أجل كتابة التاريخ في نهائي الليلة والتتويج باللقب مع مدربه أوناي إيمري.

وتحدث إيمري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قائلا إن فريقه تخطى حاجزا مهما في دور الأربعة بالتأهل على حساب آرسنال ولكن المهمة أصعب وأقوى في النهائي أمام مانشستر يونايتد.

وقال مدرب فياريال إن فريقه يملك مشروعا مميزا على مدار سنوات ويبحث عن الوصول إلى لقب قاري، مؤكدا أن فياريال ليس المرشح الأقوى بالطبع للفوز على مانشستر يونايتد ولكنه سيسعى لتحقيق اللقب.

ويغيب عن صفوف فياريال اللاعب فيسنتي إيبورا، ويعتمد إيمري على تشكيلته التي تضم جيرونمو رولي لحراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع راؤول ألبيول وباو توريس وماريو غاسبر وألفونسو ساج.

ويقود خط الوسط باريخو وبجواره إتيان كابوي وعلى الأطراف مانو تريغيروس وموي غوميز مع ثنائي الهجوم كارلوس باكا وجيرارد مورينو.

يعول إيمري على قوة خط هجومه خاصة أنه يملك ثلاثيا صاحب خبرات سواء باكا ومورينو أو البديل باكو ألكاسير وهو ما يجعل مدرب فياريال يلجأ لطريقة 4-4-2 مع الضغط على الأطراف وتمريرات باريخو ومانو الحاسمة فكلاهما صنع 7 أهداف في الموسم الحالي.

It all comes down to 𝗧𝗛𝗜𝗦! 👊 🏆 Who ya got? #UELfinal — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

وقال أحمد أبو مسلم، ظهير أيسر ستراسبورغ الفرنسي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن فياريال عانى من تذبذب واضح في نتائجه بالليجا وابتعد عن المربع الذهبي ولكن المباريات النهائية لها طابع خاص ودائما تكون خارج التوقعات رغم أن كفة مانشستر يونايتد أرجح نظريا.

وأوضح أن فياريال لديه هجوم قوي للغاية وخاصة مع وجود باكا وألكاسير ولكن المشاكل الدفاعية التي يعاني منها فريق الغواصات هي العقبة أمام المدرب إيمري الذي يعلم كل كبيرة وصغيرة عن مانشستر يونايتد.

أسلحة سولشاير.. وتتويج مانشستر

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق لقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعدما حصد البطولة موسم 2016 – 2017 وإكمال مشروع مدربه النرويجي، الذي أنهى الدوري في الوصافة.

ووجه سولشاير رسائل مهمة لطمأنة جماهير فريقه قبل نهائي الدوري الأوروبي مؤكدا في المؤتمر الصحفي أن فريقه يملك مستقبلا مشرقا ولديه قوام مميز وسينافس على كل الألقاب.

وتمنى سولشاير التتويج بلقب الدوري الأوروبي ليكون نقطة انطلاق مهمة في الموسم المقبل وحجر زاوية لمستقبل مشرق.

ويغيب عن مانشستر يونايتد الثنائي أنتوني مارسيال وفيل جونز للإصابة، ويعول سولشاير على تشكيلته التي تضم الحارس دافيد دي خيا وأمامه رباعي الدفاع فيكتور ليندلوف وأكسيل توانزيبي وآرون بيساكا ولوك شاو.

Real Sociedad 🇪🇸

⬇

AC Milan 🇮🇹

⬇

Granada 🇪🇸

⬇

Roma 🇮🇹

⬇

Villarreal 🇪🇸 Our journey to the #UELfinal 👊#MUFC pic.twitter.com/whH9iIChDf — Manchester United (@ManUtd) May 25, 2021

ويقود خط الوسط سكوت ماكتموناي وبجواره بول بوغبا وفريديك كانوتيه مع ثلاثي الهجوم برونو فرنانديز وأمامه ماركوس راشفورد وإدينسون كافاني.

وأكد أبو مسلم أن مانشستر يونايتد يملك تنظيما تكتيكيا مميزا بوجود صانع ألعاب موهوب بقيمة برونو فرنانديز بجانب الثنائي الهجومي المميز راشفورد وكافاني صاحب الخبرات، موضحا أن خبرات مانشستر ستكون أهم مميزاته.

وأشار إلى أن سولشاير مدرب متوازن ويجيد قراءة الملعب وبناء الفرق، موضحا أن مانشستر يونايتد فريق تكتيكي ولديه عناصر فردية مميزة خاصة بوغبا وبرونو.