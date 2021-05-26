إنقاذ لاعب مصاب بكورونا حاول الهروب من حريق بالفندق عن طريق النافذة (فيديو)

أعلن نادي رينتيستاس أن أحد لاعبيه من أوروغواي هرب من حريق بالفندق عن طريق نافذة غرفة العزل الواقعة في الطابق الحادي عشر قبل إنقاذه من عمال مكافحة الحريق في بوينس أيرس، يوم الثلاثاء.

وجاءت نتيجة فحص فرانسيسكو دوارتي لاعب الوسط إيجابية بكوفيد-19 إلى جانب زميليه أندريس روداليس وداميا مالريتشوف عند وصولهم إلى الأرجنتين لخوض مباراة أمام ريسنغ كلوب في كأس ليبرتادوريس.

📹 Dramático rescate de un jugador de Rentistas: se colgó del piso 11 para escapar del fuego. Francisco Duarte, que estaba aislado tras haber dado positivo por Covid-19 en su llegada a la Argentina, fue salvado por los bomberos cuando el Hotel de las Américas se incendiaba pic.twitter.com/BbxiEtAkik — TyC Sports (@TyCSports) May 25, 2021

وذكرت شبكة (ESPN) أن اللاعب أبلغ وسائل إعلام محلية أنه لم يلحظ في البداية الدخان في غرفته لأنه فقد تقريبا حاسة الشم بسبب فيروس كورونا، قبل أن يحاول الهروب عندما شاهد اللهب يتصاعد.

وكتب رينتيستاس، الذي خسر 3-صفر أمام ريسنغ في وقت لاحق يوم الثلاثاء، على تويتر أن دوارتي في ”حالة ممتازة“ بعد هذه الواقعة.