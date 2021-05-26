الصحف الرياضية: الغواصات الصفراء تتجه نحو المجد.. وبرشلونة يطيل عذاب كومان

شكل نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال، ومصير المدرب الهولندي رونالد كومان، أبرز العناوين في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات من خلال تعاقدات برشلونة وتجديد ريال مدريد لعقد نجمه لوكا مودريتش، ومصير غاتوزو، مدرب نابولي، والحارس دوناروما في ميلان، ومدربي ليل وأولمبيك ليون في فرنسا، وإعلان غاريث ساوثغيت لقائمة المنتخب الإنجليزي المشارك في نهائيات أمم أوروبا 2020.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال ومانشستر يونايتد، وكتبت: ”الغواصات الصفراء تتجه نحو المجد“.

كما اهتمت بحوارها مع إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”سيريزو: تمكنا من التواجد ضمن أندية النخبة العالمية منذ عدة سنوات“.

الصحيفة اهتمت بمصير المدرب رونالد كومان في برشلونة، وكتبت: ”كومان لم يتضح مصيره في برشلونة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب الهولندي رونالد كومان بعد اجتماعه برئيس برشلونة خوان لابورتا، وكتبت: ”كومان يواصل مهامه في هذه اللحظة“.

الصحيفة تحدثت عن نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال ومانشستر يونايتد، وكتبت: ”فياريال يبحث عن المجد“.

كما اهتمت بصفقات برشلونة المحتملة، وكتبت: ”فينالدوم وغارسيا قريبا جدا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرب تعاقد برشلونة مع الهولندي فينالدوم، لاعب ليفربول، في صفقة حرة، وكتبت: ”فينالدوم على بعد خطوة“.

كما تحدثت عن نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال ومانشستر يونايتد، وكتبت: ”الغواصات الصفراء لصنع التاريخ“.

الصحيفة اهتمت بمصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد، وكتبت: ”كريم بنزيما يراهن على استمرار زيدان“.

آس

ركزت الصحيفة على نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال ومانشستر يونايتد، وكتبت: ”نهائي كل شيء“.

كما تحدثت عن تجديد ريال مدريد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وكتبت: ”مودريتش يجدد عقده حتى 2022“.

الصحيفة اهتمت بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ اتخاذ إجراء تأديبي ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بشأن دوري السوبر الأوروبي، كما اهتمت بمستقبل المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة، وكتبت: ”برشلونة يطيل عذاب كومان“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال، وكتبت: ”ليلة للذكرى“.

كما اهتمت بإعلان غاريث ساوثغيت قائمة منتخب إنجلترا المشارك في نهائيات أمم أوروبا المقبلة.

الصحيفة اهتمت بنهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي، وكتبت: ”تشيلسي يرغب في الاحتفال مثل 2012“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مصير عدة مدربين في الدوري الفرنسي من خلال حوار معهم، وكتبت عن كريستوف غالتيير، مدرب ليل المتوج بلقب الدوري الفرنسي: ”غارتيير: 3 أندية مهتمة“، وعن رودي غارسيا مدرب أولمبيك ليون كتبت: غارسيا: جونينيو سجل ضربات خطأ ضد فريقه“.

الصحيفة اهتمت بنهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال، وكتبت: ”بوغبا يريد أن ينهي الموسم بشكل رائع“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير عدة لاعبين ومدربين في الدوري الإيطالي، وكتبت عن المدرب غاتوزو: ”فيورنتينا: مع غاتوزو من أجل الفوز“، وعن الحارس جانلويجي دوناروما: ”دوناروما وداعا ميلان وحاليا يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان ومدربه أنطونيو كونتي، وكتبت: ”كونتي إلى الدموع“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي، وكتبت عن مدرب هيلاس فيرونا: ”إيفان يوريتش في تورينو“.

كما تحدثت عن يوفنتوس وإمكاتنية عودة ماكسيميليانو أليغري، وكتبت: ”ماكسيميليانو عاد.. باراتشي قال مرحبا“.