مانويل نوير: نحن أنجح نسخة في تاريخ بايرن ميونخ

قال مانويل نوير قائد بايرن ميونخ، إن الجيل الحالي هو الأفضل في تاريخ النادي البافاري منذ تأسيسه.

ووجه نوير الشكر للمدرب هانز فليك، والثلاثي دافيد ألابا وجيروم بواتينغ وخافي مارتينيز، حيث انتهى مشوار الرباعي مع الفريق.

وقال نوير في مقابلة مع موقع بايرن ميونخ: ”يتضح أننا أصبحنا الفريق الأنجح في تاريخ بايرن ميونخ، والأجمل في كل هذه النجاحات أنني لعبت مع الكثير من الشباب على مدار فترة طويلة، وأننا شكلنا مثل هذه الحقبة، ولذلك فإن من المؤسف بطبيعة الحال رحيل هذا اللاعب أو ذاك“.

وأوضح نوير: ”حققنا رقما قياسيا لكل العصور، (التتويج بالدوري الألماني 9 مرات متتالية)؛ ولهذا السبب كان هدفنا قبل كل موسم أن نواصل توسيع نطاق هذا الرقم“.

كما عبر نوير البالغ من العمر 35 عاما عن شعوره بالحزن الشديد لرحيل ألابا وبواتينغ ومارتينيز، وتابع: ”خلال مشواري تُوِّجت ببطولة واحدة حتى الآن دونهم، لا يسعني إلا أن أشكرهم، وجدوا أصدقاء العمر خلال السنوات الماضية“.

وخلال موسم 2020/2021 لعب نوير 46 مباراة مع بايرن ميونخ، تلقى فيها 55 هدفا وحافظ على نظافة الشباك في 14 مباراة.