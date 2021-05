دوري المؤتمر الأوروبي.. تعرف على أبرز الأندية المشاركة وشكل المنافسة‎

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، يوم الإثنين، عن كأس بطولته الجديدة والتي ستنطلق العام المقبل ويطلق عليها ”دوري المؤتمر الأوروبي“.

وكان يويفا أعلن في 2 ديسمبر 2018 إنشاء بطولة جديدة للأندية الأعضاء في الاتحاد بنفس نظام بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، تنطلق في بداية موسم 2021/2022، وسيطلق عليها (دوري المؤتمر الأوروبي).

وستكون بطولة ”دوري المؤتمر الأوروبي“، هي الثالثة لأندية الاتحاد الأوروبي بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وستقام بالتوازي مع البطولتين.

وتأتي الفكرة في إنشاء البطولة لمنح المزيد من الأندية فرصة للمشاركة في بطولات أوروبية، خاصة الفرق من البلدان التي من الصعب أن تتأهل إلى الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، وأيضا ستكون جاذبة لأندية الدوريات الخمس الكبرى التي تحتل فرق المركز السابع في دورياتها، والتي كانت تتأهل إلى ملحق اليورباليغ في السابق.

نظام البطولة

تصفيات المسابقة تتكون من 4 مراحل أساسية، وبعد نهاية تلك المراحل يتم إجراء القرعة النهائية المكوّنة من 32 فريقًا، موزّعين على 8 مجموعات كما في دوري الأبطال.

المرحلة الأولى يشارك فيها 184 فريقًا، المرحلة الثانية يشارك بها 36 ناديًا، المرحلة الثالثة يشارك بها 45 ناديًا، المرحلة الرابعة (26 ناديًا).

ثم يشارك في البطولة 32 فريقًا، سيتم تقسيمها على 8 مجموعات، يتأهل فيها الأول والثاني من كل مجموعة للأدوار الإقصائية، حيث سيتواجد في المسابقة 22 فريقًا من التصفيات التي ستجرى بين 55 دولة أوروبية.

ويشارك في البطولة 10 فرق والذين يحتلون المركز السابع والثامن في الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى 17 فريقا فشلوا في عبور الأدوار التمهيدية لمسابقة الدوري الأوروبي، بالإضافة لخمسة فرق من دوري الأبطال.

كما سيتم إقامة دور لخروج المغلوب قبل دور الـ16، وسيتكون من الأندية التي تحل في المركز الثاني بكل مجموعة وأصحاب المركز الثالث في بطولة ”اليوروبا ليغ“.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة هذا العام فريق توتنهام هوتسبير، وسيتواجد في البطولة الجديدة من الأدوار التأهيلية، قبل الوصول إلى مرحلة المجموعات.

وحصلت إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا على فريق واحد في البطولة الجديدة، بينما حصلت اسكتلندا والبرتغال وهولندا وروسيا وبلجيكا على فريقين.

ومن إيطاليا سيشارك (روما)، ومن إسبانيا (فياريال)، ومن ألمانيا (يونيون برلين)، ومن فرنسا (رين).

ويتأهل بطل البطولة الجديدة إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم التالي بشكل مباشر في التصنيف الأول.

وستقام المباراة النهائية يوم 25 مايو في تيرانا بألبانيا.

وتلعب مباريات البطولة يوم الخميس عصرًا قبل انطلاق مباريات الدوري الأوروبي، وإجمالًا ستتكون المسابقة من 141 مباراة في النسخة الواحدة.

وقال ألكسندر تشيفيرين، رئيس يويفا“: ”نريد أن نجعل مسابقاتنا أكثر شمولًا؛ لإعطاء الأندية والمشجعين فرصة الحُلم والتنافس على الألقاب الأوروبية، وهذا هو السبب وراء إنشائنا دوري المؤتمر الأوروبي، لدينا 55 اتحادًا وطنيًا يشكلون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومن المهم منح الأندية أكبر عدد ممكن من الاتحادات الفرصة لإبراز إمكانياتهم“.

⚽ 𝗛𝗼𝘄 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘄 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗸?

— UEFA (@UEFA) May 24, 2021