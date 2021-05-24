الصحف الرياضية: زيدان أقرب للرحيل.. وبرشلونة الجديد.. وليل يسقط باريس سان جيرمان عن عرشه

شكل تأهل يوفنتوس وميلان وليفربول وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا، وتتويج مانشستر سيتي وإنتر ميلان رسميا بلقبي الدوري في إنجلترا وإيطاليا، وفوز ليل بلقب الدوري الفرنسي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بأتلتيكو مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني، ومصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد، وجائزة ”مونت كارلو“ للفورمولا وان ومشروع برشلونة الجديد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فريق أتلتيكو مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”فريق“.

كما تحدثت عن منتخب إسبانيا، وكتبت: ”لويس إنريكي يعلن اليوم لائحة المنتخب الإسباني لنهائيات أمم أوروبا“.

كما اهتمت باحتلال الإسباني كارلوس سانز المركز الثاني في جائزة ”مونت كارلو“ للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز يصعد المنصة“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ومشروعه الجديد، وكتبت: ”الشكوك أكثر من اليقين بالنسبة للمشروع المقبل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مشروع برشلونة الجديد، وكتبت: ”لابورتا يجتمع مع رونالد كومان لتحديد مستقبله“، و“الفريق يسعى لتغييرات كبيرة حيث سيبيع أكثر من 10 لاعبين“، و“برشلونة الجديد“.

كما تحدثت عن احتلال الإسباني كارلوس سانز المركز الثاني في جائزة ”مونت كارلو“ للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز مركز ثان في مونت كارلو“.

الصحيفة اهتمت بزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وكتبت: ”زيدان أقرب للرحيل“.

واهتمت الصحيفة باحتفالات أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني وتتويج ليل بلقب الدوري الفرنسي، وكتبت: ”احتفال كبير لأبطال الدوري الإسباني“، و“ليل يسقط باريس سان جيرمان عن عرشه“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة، الذي قد يشهد قرارات حاسمة في الأيام المقبلة، وكتبت: ”أسبوع حاسم“.

كما تحدثت عن احتفال أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد استمتع بكأس الليغا“.

الصحيفة اهتمت باحتلال الإسباني كارلوس سانز المركز الثاني في جائزة مونت كارلو للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز المركز الثاني وكان قريبا من اللقب“.

كما اهتمت بتتويج ليل بلقب الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ليل ينتزع لقب الدوري الفرنسي من باريس سان جيرمان نيمار“.

آس

ركزت الصحيفة على أتلتيكو مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”شكرا لهؤلاء الأبطال 23“.

كما تحدثت عن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وكتبت: ”زيدان يأخذ وقته“.

الصحيفة اهتمت باحتلال الإسباني فيرناندو سانز المركز الثاني في جائزة ”مونت كارلو“ للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز ينقذ فيراري“.

الصحيفة اهتمت أيضا بعدم مشاركة سيرجيو راموس في الألعاب الأولمبية، وكتبت: ”راموس لن يذهب للأولمبياد“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انتهى بتأهل ليفربول وتشيلسي وخروج ليستر سيتي من المراكز الأربعة الأولى، وكتبت: ”النشوة والعذاب“.

كما اهتمت بدموع بيب غوارديولا خلال تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ووداع الأسطورة سيرجيو أغويرو، وكتبت: ”دموع بيب غوارديولا من أجل أغويرو“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تتويج مانشستر سيتي رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ووداع أغويرو الهداف التاريخي للفريق، وكتبت: ”غوارديولا يبكي واعترف أن الأسطورة سيرجيو أغويرو لا يمكن تعويضه“.

كما تحدثت عن مستقبل بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، وكتبت: ”رودجرز سيبقى“.

الصحيفة اهتمت بإصابة الحارس ميندي لاعب تشيلسي، وكتبت: ”يجب علاج ميندي من أجل النهائي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل بلقب الدوري الفرنسي، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على أنجيه 2-0، وكتبت: ”الأعلى في فرنسا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل ميلان ويوفنتوس لدوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ميلان ويوفنتوس إلى النجوم“.

كما اهتمت بتتويج إنتر ميلان رسميا بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”لوكاكو يبكي ويريد العودة كونتي“.

الصحيفة اهتمت بفشل نابولي في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع هيلاس فيرونا، وكتبت: ”وداعا غاتوزو“.