ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي

توج البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ وهداف الدوري الألماني، بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، لأول مرة في تاريخه، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحصل ليفاندوفسكي على 82 نقطة من 41 هدفا في موسم استثنائي أنهاه بتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، الذي كان يحمله الأسطورة جيرد مولر، كما أصبح ثاني لاعب من الدوري الألماني يفوز بالجائزة بعد مولر نفسه وأول لاعب وفق نظامها الجديد.

واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة وهداف الدوري الإسباني، المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 30 هدفا، علما أنه توج بالجائزة 6 مرات سابقا وهو رقم قياسي.

فيما احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي، والمتوج سابقا بالجائزة 4 مرات المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 29 هدفا.

وجاء البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم فرانكفورت، رابعا برصيد 56 نقطة من 28 هدفا، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، برفقة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان وهداف الدوري الفرنسي، في المركز الخامس برصيد 54 نقطة من 27 هدفا.

وحل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، في المركز السابع برصيد 48 نقطة من 24 هدفا، وفي المركز الثامن كل من الإنجليزي هاري كين، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ومهاجم توتنهام، والإسباني جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، برصيد 46 نقطة من 23 هدفا.

وحل الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والكولومبي لويس مورييل، مهاجم أتلانتا، في المركز الـ11 برصيد 44 نقطة من 22 هدفا.

📉 This is the first time in 14 years that we've had 2 consecutive seasons with neither Messi or Ronaldo winning the European Golden Shoe.

Lewandowski picks up his 1st Golden Shoe award with a phenomenal 41 goals! pic.twitter.com/4eWfIjEcJn

— MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) May 23, 2021