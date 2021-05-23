أنجيه ضد ليل وبريست ضد باريس سان جيرمان.. هذه سيناريوهات حسم لقب الدوري الفرنسي

يسدل الستار، مساء اليوم الأحد، على منافسات موسم ساخن ومثير من عمر الدوري الفرنسي بإقامة الجولة الـ38 والأخيرة وسط صراع مثير على التتويج بلقب الدوري.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح الجولة الأخيرة للدوري الفرنسي وصراع التتويج بالدوري الفرنسي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباريات الجولة الـ38 والأخيرة في توقيت واحد وهو العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة أنجيه ضد ليل عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق جواده بده.

وتذاع مباراة ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان عبر قناة بي إن سبورتس 5 وبريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

وتذاع مباراة لانس ضد موناكو عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق محمد بركات.

🏆 البطل..

📉 الهبوط..

🥉 تذكرة دوري أبطال أوروبا.. كل شيء سيُحسم في الجولة الأخيرة من الموسم! 🔥 كونوا في الموعد! 🍿 pic.twitter.com/6LPhl9GV4r — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) May 23, 2021

سيناريوهات التتويج

يتصدر ليل جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة وسجل الفريق 62 هدفا واستقبل 22 هدفا بفارق 40 هدفا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 79 نقطة وسجل الفريق 84 هدفا واستقبل 28 هدفا بفارق 56 هدفا.

ويحتل موناكو المركز الثالث برصيد 77 نقطة وسجل الفريق 76 هدفا واستقبل 42 هدفا بفارق 34 هدفا.

وتشير قواعد الدوري الفرنسي إلى أنه حال تساوي فريقين في عدد النقاط فإن المعيار الثاني هو فارق الأهداف ثم إجمالي الأهداف ثم إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف بالمواجهات المباشرة ثم اللعب النظيف.

ويعني فوز ليل تتويجه رسميا بلقب الدوري الفرنسي بغض النظر عن باقي النتائج، بينما يعني التعادل تتويج ليل بشرط خسارة باريس، لأن التساوي في النقاط يضمن لباريس التتويج بفارق الأهداف، كما أن خسارة ليل تضمن له التتويج بلقب الدوري بشرط خسارة باريس وعدم فوز موناكو.

ويحتاج باريس للفوز مع تعادل ليل أو خسارته كما أن تعادل باريس مع خسارة ليل يضمن له التتويج باللقب ولكن خسارة باريس تبعده عن التتويج تماما.

ويبدو موناكو بحاجة للفوز والوصول إلى 80 نقطة مع خسارة باريس لتفوقه في فارق الأهداف بصورة كبيرة، كما أن موناكو يحتاج لخسارة ليل بما يعوض فارق ستة الأهداف بين الفريقين.

ليل ضد أنجيه

يبحث ليل عن التتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1964 و1954 و2011.

ويراهن كريستوف جالتييه على طموح لاعبيه لحصد الفوز باللقب والتتويج رسميا من خلال التغلب على أنجيه الذي ابتعد رسميا عن الهبوط ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

ويعول جالتييه على تشكيلته التي تضم الحارس مايك مايغنان وأمامه سفين بوتمان وتياغو ديغالو ومحمد زكي سيلك وراينيلدو للدفاع، بينما يقود خط الوسط بوبكاري سوماري وبجواره بنيامين أندريه ولويز أراخو وجوناثان بامبا مع ثنائي الهجوم جوناثان دافيد وبوراك يلماز هداف الفريق برصيد 15 هدفا.

ويعتمد أنجيه بقيادة مدربه ستيفن مولين على جماعية الفريق في آخر مواجهة للمدرب الحالي بعد 10 أعوام كاملة، ويراهن أنجيه على حارسه بيرناردوني وأمامه ماتيا بافلوفيتش ورومان توماس وفينسنت مانسيو وبيريك كابيلي للدفاع وفي الوسط إبراهيما أمادو وأنطوان بوبكون وأنغيلينو وفي الهجوم فريد ملالي وسادا تيوب وستيفان باهوكين.

ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان

يبحث باريس سان جيرمان مع مدربه ماوريسيو بوكتينيو عن التتويج ولا شيء سواه وهو ما يتحقق من خلال الفوز وانتظار تعثر ليل سواء بالتعادل أو الخسارة.

ويحشد بوكتينيو أسلحته لعبور موقعة بريست المهدد بالهبوط باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 41 نقطة وبتصارع مع ريمس (42 نقطة) وستراسبورغ ولوريان (41 نقطة) ونانت (40 نقطة) لتجنب المقعد الأخير للهبوط بعد تأكد هبوط فريقي نيم وديغون.

ويعتمد باريس على تشكيلته التي تضم الحارس كايلور نافاس وأمامه ماركينيوس وبريسنل كيمبيبي وأليساندرو فلورينزي وعبده ديالو للدفاع وفي الوسط دانيلو وإدريسا جاي وأنخيل دي ماريا وفي الهجوم نيمار وكيليان مبابي وماورو إيكاردي.

ويقود بريست مدربه أوليفيه دال أوليو ويراهن على هدافه ستيف مونييه وبجواره جايتان شاربونيه في الهجوم مع رباعي الوسط هوغو ماجينتي وهاريس بلكبيلة وفرانك هونورات ورومان فافر ورباعي الدفاع بيرندان شاردونيه وجيان دوفرين وبيير غابرييل ورومان بيرو والحارس جوتيه لارسونيه.

وقال أحمد أبو مسلم، ظهير أيسر ستراسبورغ الفرنسي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن حسابات التتويج مثيرة وصعبة في موسم قوي للغاية بالدوري الفرنسي.

وأكد أن ليل أحدث حالة في الدوري الفرنسي وقدم مستويات مميزة ويحتاج فقط للفوز لحسم التتويج، موضحا أن باريس مصيره ليس بأقدام لاعبيه وهو أصعب شيء في كرة القدم وبالطبع سيلعب للفوز.