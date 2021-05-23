الصحف الرياضية: أتلتيكو مدريد بطلا وريال مدريد دون ألقاب.. ونهاية حقبة في برشلونة

شكل تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني، وخروج ريال مدريد دون ألقاب ومصير هاري كين بين مانشستر سيتي ويونايتد، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنهاية حقبة في برشلونة، وصراع لقب الدوري الفرنسي بين ليل وباريس سان جيرمان وصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا بين ميلان ونابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه في الجولة الأخيرة على بلد الوليد 2-1، وكتبت: ”تعاني، تؤمن، فتفوز“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على فياريال 2-1، والذي لم يكن كافيا للفوز باللقب وكتبت: ”انتصار عقيم لريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام إيبار 1-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وكتبت: ”فوز ونهاية حقبة“.

كما تحدثت عن تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على بلد الوليد 2-1، وفوز ريال مدريد غير المجدي على فياريال 2-1، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد بطلا وريال مدريد دون ألقاب“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ليونيل ميسي، وكتبت: ”ميسي: أريد الاستمرار في الفوز بالألقاب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على بلد الوليد 2-1 في الجولة الأخيرة واكتفاء ريال مدريد بالوصافة، بعد فوزه على فياريال 2-1 وكتبت: ”أتلتيكو مدريد بطلا وريال مدريد بالأبيض“.

كما اهتمت بفوز برشلونة على إيبار 1-0 في اللقاء الأخير بالدوري الإسباني، وكتبت: ”الختام بهدف رائع“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه في الجولة الأخيرة على بلد الوليد 2-1، وكتبت: ”طعمها مثل المجد“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على فياريال 2-1 والذي لم يكن كافيا للتويج باللقب، وكتبت: ”ريال مدريد قاتل حتى النهاية“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الإنجليزي هاري كين بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وكتبت: ”غوارديولا: أحب ماكينة أهداف“، و“نجوم مانشستر يونايتد في منتخب إنجلترا يخططون لإبهار هاري كين في أمم أوروبا وحمله على الانضمام لمانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي وصراع اللقب بين ليل وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”عروض السنة“.

كما اهتمت بتألق الأندية الفرنسية في بطولة الأندية الأوروبية للرغبي وفوز تولوز باللقب، وكتبت: ”قادة بخمسة نجوم“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”تشويق دوري أبطال أوروبا، نابولي وميلان ويوفنتوس 3 من أجل مقعدين“.

كما اهتمت بحصول فيراري على مركز الانطلاقة الأول في جائزة ”مونت كارلو“ للفورمولا وان.