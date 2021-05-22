ليفاندوفسكي يحطم رقم جيرد مولر الصامد منذ 49 عاما

نجح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني مسجّلاً هدفه الـ41، وهو الرقم الذي كان صامدا منذ 49 عاما.

ويحتل المهاجم البولندي بالفعل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني على مدار تاريخه برصيد 277 هدفا ويأتي فقط خلف مولر الذي أحرز 365 هدفا.

وحقق مولر الرقم القياسي السابق في موسم 1971-1972 حين سجل 40 هدفا وهو رقم عادله ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي.

ونجح بايرن ميونخ في إنهاء موسمه بإسقاط ضيفه أوغسبورغ (5-2) على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

THERE IT IS!!! LEWANDOWSKI'S RECORD-BREAKING GOAL 🔥 AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021

أهداف البايرن جاءت عن طريق جيفري ”هدف في مرماه“، سيرجي غنابري، جوشوا كيميتش، كينغسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 9، 23، 33، 43 و90، فيما أحرز أندري هان وفلوريان نيدرليشنر ثنائية أوغسبورغ في الدقيقتين 67 و71.

بهذا الانتصار، أنهى بطل الدوري الألماني موسمه في الصدارة برصيد 78 نقطة، فيما توقف أوغسبورغ عند 36 نقطة في المركز الـ13.

The joy on Lewandowski's face 😍 Congratulations, LEGEND 👏 pic.twitter.com/6ueDZ3pz5h — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021

وكان النجم البولندي قد نجح في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم مولر برصيد 40 هدفا خلال موسم 1971 – 1972، بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء في مرمى فرايبورغ، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل 2 – 2 في الجولة الماضية.

ونجح ليفاندوفسكي بنسبة كبيرة في حسم جائزة الحذاء الذهبي على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، بفضل الأداء المميز الذي قدمه طوال الموسم الحالي.

تكريم بايرن ميونخ لنجومه الذين يغادرون هذا الموسم 💔💔 فليك. بواتنغ. خافي مارتينيز. ألابا pic.twitter.com/7qMRwUrmAZ — إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2021

تكريم اللاعبين الراحلين

كما حرص مسؤولي النادي البافاري على تكريم عدد من نجومه الحاليين والسابقين، قبل مواجهته أمام أوغسبورغ، والذين أعلنوا رحيلهم رسميا عن الفريق.

وضمت قائمة المكرمين في أخر مباريات الموسم، كل من جيروم بواتينغ، خافي مارتينيز، ديفيد ألابا، بالإضافة للمدرب هانز فليك.

ويأتي تكريم الرباعي، بعد الإعلان عن مغادرتهم لبايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي تعاقد بواتينغ، ديفيد ألابا، خافي مارتينيز مع الفريق البافاري.

وفي المقابل، قرر المدرب هانز فليك مغادرة بايرن ميونخ، حيث يجري حاليا مفاوضات مع الاتحاد الألماني لتدريب المانشافت.

وتواجد في مراسم التكريم رومينيغه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، رفقة النجوم المكرمين حيث حمل كل منهم صورة تحمل الألقاب التي شارك في حصدها مع الفريق البافاري.