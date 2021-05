ليفاندوفسكي يحطم رقم جيرد مولر الصامد منذ 49 عاما

نجح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني مسجّلاً هدفه الـ41، وهو الرقم الذي كان صامدا منذ 49 عاما.

ويحتل المهاجم البولندي بالفعل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني على مدار تاريخه برصيد 277 هدفا ويأتي فقط خلف مولر الذي أحرز 365 هدفا.

وحقق مولر الرقم القياسي السابق في موسم 1971-1972 حين سجل 40 هدفا وهو رقم عادله ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي.

ونجح بايرن ميونخ في إنهاء موسمه بإسقاط ضيفه أوغسبورغ (5-2) على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

