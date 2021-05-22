ملبورن سيتي يتوج بلقب الدوري الأسترالي للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

توج نادي ملبورن سيتي بلقب الدوري الأسترالي، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في الجولة الأخيرة، يوم السبت، على سنترال كوست بنتيجة 1-0.

وبهذا التتويج تحقق نجاح جديد لـ“سيتي جروب“ المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتربع ملبورن على عرش الصدارة برصيد 48 نقطة بفارق 10 نقاط عن فريق سيدني.

ويملك الشيخ منصور بن زايد، نادي مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام منافسه المحلي تشيلسي يوم السبت المقبل في بورتو بالبرتغال.

كما يملك أيضا عدة أندية أجنبية أخرى ضمن ”سيتي جروب“، بينها مومباي سيتي الذي توج أيضا بلقب الدوري الهندي الممتاز لأول مرة في تاريخه العام الحالي، كما توج الجزيرة بلقب الدوري الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخه.

ويأتي تتويج ملبورن سيتي بلقب الدوري الأسترالي استمرارا لنجاح أندية الشيخ منصور بن زايد.

وأصبح ملبورن سيتي الأسترالي، خامس الأندية التابعة للمجموعة يحقق لقب الدوري هذا الموسم، بعد أندية الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، ومانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، ومومباي سيتي، بل الدوري الهندي، وتروا الفرنسي، الذي تأهل رسميًا إلى الدوري الفرنسي الممتاز.

ملبورن سيتي بطلاً لـ #الدوري_الأسترالي للمرة الأولى في تاريخه..

شاهد الفرحة بعد صافرة النهاية لمباراة الفريق أمام سنترال كوست مارينرز pic.twitter.com/9DXvFECnPl — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 22, 2021

وحرص نادي مانشستر سيتي على تهنئة ملبورن على التتويج، قائلا عبر حسابه على تويتر: ”تهانينا لنادينا الشقيق ملبورن سيتي على فوزه بلقب الدوري الأسترالي“.

تهانينا لنادينا الشقيق ملبورن سيتي على فوزه بلقب الدوري الأسترالي 🏆👏 https://t.co/o0TubCQuRW — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 22, 2021

#ملبورن_سيتي بطلاً لـ #الدوري_الأسترالي.. إثارة في نهاية المباراة أمام سنترال كوست مارينرز

الدقيقة 85.. ملبورن سيتي يسجل الهدف الثاني ولكن «الفار» يلغي الهدف

الدقيقة 94.. الحكم يحتسب ركلة جزاء لسنترال كوست ولكن «الفار» يلغيها

الدقيقة 100.. نهاية المباراة وفوز ملبورن سيتي باللقب pic.twitter.com/QWRQEqUiEU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 22, 2021

ويأتي الانتصار في الموسم الأول للمدير الفني باتريك كيسنوربو كمدرب رئيسي، لكنه احتفل باللقب بمساعدة عكازين بعد إجراء عملية جراحية في وتر العرقوب.

ورغم أن سيتي حسم لقب الدوري التمهيدي وضمن الصدارة، إلا أن السباق لتأمين المراكز الخمسة الأخرى في النهائيات الحاسمة لا يزال مشتعلا.

وانضم ملبورن سيتي إلى ”سيتي جروب“ في 2014، بالاستحواذ على 80% من أسهمه، وعند شراء المجموعة للنادي، كان الفريق يحتل المركز العاشر في الدوري الأسترالي، وذلك موسم 2013-2014، لكنه تحسن بشكل واضح، محققا أفضل إنجازاته، قبل الفوز باللقب، وهو احتلال المركز الثالث في 2018.

وحقق النادي خلال تلك الفترة إنجازا بالفوز بلقب كأس أستراليا في 2016، علما بأنه حل ثانيا بنفس البطولة في 2019.

وتضم ”سيتي جروب“ عشرة أندية في خمس قارات بعدما تأسست عام 2013، بدعم ورعاية الشيخ منصور بن زايد.

وتضم قائمة أندية المجموعة، ملبورن سيتي ويوكوهاما مارينوس الياباني ونادي مونتيفيديو سيتي توركي من أوروغواي وسيتشوان جيونيو الصيني ومومباي سيتي الهندي ونادي لوميل البلجيكي وتروا الفرنسي وجيرونا الإسباني ونيويورك سيتي الأمريكي فضلا عن مانشستر سيتي.