ملبورن سيتي يتوج بلقب الدوري الأسترالي للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

توج نادي ملبورن سيتي بلقب الدوري الأسترالي، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في الجولة الأخيرة، يوم السبت، على سنترال كوست بنتيجة 1-0.

وبهذا التتويج تحقق نجاح جديد لـ“سيتي جروب“ المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتربع ملبورن على عرش الصدارة برصيد 48 نقطة بفارق 10 نقاط عن فريق سيدني.

