هالاند يسجل 40 هدفًا في موسم واحد للمرة الأولى بمسيرته

حقق النرويغي إرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند، رقما قياسيا رائعا مع فريقه بعد إحرازه هدفا في شباك باير ليفركوزن، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، يوم السبت، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ في مباراة الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري الألماني.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”ESPN“ فقد أصبح هالاند أول لاعب تحت 21 عاما يصل إلى حاجز 40 هدفا خلال موسم واحد منذ الظاهرة رونالدو موسم 1996/97 مع برشلونة.

هالاند يسجل هدفه ال40 هذا الموسم! وهي المرة الأولى التي يصل فيها لهذا الرقم في مسيرته🔥 pic.twitter.com/1m7qYgBV60 — إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2021

كما سجل هالاند 40 هدفًا في جميع المسابقات في موسم واحد، لأول مرة في مسيرته.

وسجل هالاند في الدوري الألماني (26 هدفا)، وفي دوري أبطال أوروبا (10 أهداف)، وفي كأس ألمانيا (3 أهداف)، وبكأس السوبر الألماني (هدف).

وتتنافس عدة أندية أوروبية أبرزها برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي على ضد هالاند في الموسم المقبل.

وينتهي عقد هالاند مع دورتموند عام 2024.

وانتقل هالاند لدورتموند في يناير 2020 قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وكان هالاند قد قاد فريقه لتحقيق كأس ألمانيا للموسم الحالي على حساب لايبزغ.