رسميا.. نقل مباريات كوبا أمريكا من كولومبيا

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونيمبول)، نقل مباريات كأس كوبا أمريكا، التي كان من المفترض إقامتها في كولومبيا، إلى خارج البلاد؛ بسبب الاحتجاجات المحلية.

وكانت البطولة ستقام بتنظيم مشترك لأول مرة في تاريخها منذ انطلاقها قبل 105 أعوام.

وقال الكونيمبول في بيان: ”الكونيمبول يؤكد إقامة كوبا أمريكا 2021، وفي الأيام المقبلة سنعلن عن مكان إقامة المباريات التي تستضيفها كولومبيا“.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة، التي تنطلق الشهر المقبل.

ورفض الكونيمبول طلب كولومبيا بتأجيل البطولة حتى نهاية العام الحالي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا، والتي انطلقت في نهاية أبريل نيسان، وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.

ونقل الكونيمبول عدة مباريات في كأس كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا من كولومبيا إلى باراجوي والإكوادور.

وتشارك في البطولة جميع الدول العشر في أمريكا الجنوبية، وتنطلق في 13 يونيو حزيران في بوينس آيرس.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا 15 مباراة، منها المباراة النهائية في بارانكيا، في 11 يوليو تموز.

وتم اعتماد نظام استضافة البطولة المشترك على مجموعة الشمال في كولومبيا، والتي تضم البلد المنظم، والإكوادور والبرازيل وبيرو وفنزويلا، ومجموعة الجنوب التي تضم الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وباراجواي وأوروجواي.

وتنتظر مجموعة الشمال معرفة الدولة المنظمة لمبارياتها.

ورغم أن الكونيمبول لم يقدم إشارات إلى المكان الجديد، فهناك إمكانية لاستضافة تشيلي تلك المجموعة.

ويأتي قرار الكونيمبول ليوجه ضربة إلى كولومبيا، التي عانت من المصير ذاته عندما اضطرت للتنازل عن تنظيم كأس العالم 1986 لصالح المكسيك.

وتكرر الأمر في 2001، عندما قرر الكونيمبول إلغاء كوبا أمريكا؛ بسبب الأوضاع الأمنية في كولومبيا، قبل أن يتراجع عن قراره. وانسحبت الأرجنتين وكندا من المنافسات.