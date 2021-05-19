الصحف الرياضية: "ميسي اللاعب رقم 12 لأتلتيكو مدريد".. و"بنزيما يعود للمنتخب الفرنسي"

شكلت عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا بعد غياب دام حوالي 6 سنوات، وإعلان خوان لابورتا عملية تجديد برشلونة، ولقاء ميسي وسواريز في مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت فوز تشيلسي على ليستر سيتي، وهزيمة مانشستر سيتي أمام برايتون، ورغبة بيب غوارديولا في ضم هاري كين وعودة ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ونهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو، ونهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ليونيل ميسي وصديقه لويس سواريز في مدريد، وكتبت: ”ليونيل ميسي اللاعب رقم 12 لأتلتيكو مدريد“.

كما تحدثت عن عودة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لمنتخب فرنسا، وكتبت: ”بنزيما يعود للمنتخب الفرنسي“.

الصحيفة اهتمت بعودة ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى، وكتبت: ”ريال مايوركا مرة أخرى في دوري الدرجة الأولى“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، الذي أكد خلالها إعادة بناء الفريق، وكتبت: ”انتهت حقبة بالفعل“، و“لابورتا يعلن عملية تجديد برشلونة“.

كما اهتمت بلقاء ميسي وسواريز في مدريد، وكتبت: ”لقاء بين ميسي وسواريز في مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء ميسي وسواريز في مدريد وثقة برشلونة في بقائه، وكتبت: ”يثقون في ميسي“.

كما تحدثت عن تصريحات خوان لابورتا، وكتبت: ”نهاية حقبة وسيكون هناك تجديد“.

الصحيفة تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت: ”النادي مرتبط بزيدان.. وبنزيما يعود لمنتخب فرنسا“.

آس

ركزت الصحيفة على عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، لمنتخب فرنسا، وكتبت: ”عفو“.

وتحدثت الصحيفة عن لقاء ليونيل ميسي بصديقة لويس سواريز في مدريد، وكتبت: ”ميسي وسواريز يلتقيان في مدريد“.

كما اهتمت بدعم شركة أمريكية لبرشلونة، وكتبت: ”غولدمان ساش تنقذ لابورتا“.

الصحيفة اهتمت بعودة ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي أمام ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ورد دين خسارة نهائي كأس الاتحاد، وكتبت: ”الانتقام رائع“.

كما تحدثت عن خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون وتعادل مانشستر يونايتد أمام فولهام، وكتبت: ”مانشستر سيتي أحرق“، و“استيقظ يونايتد“.

كما اهتمت بمستقبل النجم هاري كين مهاجم توتنهام، وكتبت: ”كين يحب بيب غوارديولا“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، وكتبت: ”80 مليون جنيه إسترليني لهاري كين، هذا راتبه فقط“، و“مانشستر يونايتد وسيتي مستعدان لجعل كين أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما اهتمت بفوز تشيلسي على ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا، وكتبت: ”مفاجأة الرئيس“.

كما اهتمت بنهائي كأس فرنسا بين موناكو وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”الكأس للقلب“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل لاتسيو وتورينو سلبيا، ما أدى لسقوط بينيفنتو لدوري الدرجة الثانية، وفشل سيموني إنزاغي في إنقاذ شقيقه فيليبي إنزاغي وكتبت: ”سيميوني لم ينقذ فيليبو بينيفينتو في دوري الدرجة الثانية“.

كما اهتمت بنهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا ومصير أندريا بيرلو، وكتبت: ”بيرلو دون استئناف.. شبح ماسيميليانو أليغري وزيدان“.