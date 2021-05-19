رياضة

الصحف الرياضية: "ميسي اللاعب رقم 12 لأتلتيكو مدريد".. و"بنزيما يعود للمنتخب الفرنسي"
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 6:30 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 7:15 GMT

الصحف الرياضية: "ميسي اللاعب رقم 12 لأتلتيكو مدريد".. و"بنزيما يعود للمنتخب الفرنسي"

شكلت عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا بعد غياب دام حوالي 6 سنوات، وإعلان خوان لابورتا عملية تجديد برشلونة، ولقاء ميسي وسواريز في مدريد، العناوين الأبرز للصحف

+A -A
المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا بعد غياب دام حوالي 6 سنوات، وإعلان خوان لابورتا عملية تجديد برشلونة، ولقاء ميسي وسواريز في مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت فوز تشيلسي على ليستر سيتي، وهزيمة مانشستر سيتي أمام برايتون، ورغبة بيب غوارديولا في ضم هاري كين وعودة ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ونهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو، ونهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ليونيل ميسي وصديقه لويس سواريز في مدريد، وكتبت: ”ليونيل ميسي اللاعب رقم 12 لأتلتيكو مدريد“.

كما تحدثت عن عودة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لمنتخب فرنسا، وكتبت: ”بنزيما يعود للمنتخب الفرنسي“.

الصحيفة اهتمت بعودة ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى، وكتبت: ”ريال مايوركا مرة أخرى في دوري الدرجة الأولى“.

2021-05-E1upPt6XIAIORZi

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، الذي أكد خلالها إعادة بناء الفريق، وكتبت: ”انتهت حقبة بالفعل“، و“لابورتا يعلن عملية تجديد برشلونة“.

كما اهتمت بلقاء ميسي وسواريز في مدريد، وكتبت: ”لقاء بين ميسي وسواريز في مدريد“.

2021-05-4fd53554-ead0-4fa7-b1b6-8f0b28a722ce_media-libre-aspect-ratio_default_0

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء ميسي وسواريز في مدريد وثقة برشلونة في بقائه، وكتبت: ”يثقون في ميسي“.

كما تحدثت عن تصريحات خوان لابورتا، وكتبت: ”نهاية حقبة وسيكون هناك تجديد“.

الصحيفة تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت: ”النادي مرتبط بزيدان.. وبنزيما يعود لمنتخب فرنسا“.

2021-05-E1tAtzJXoAElnPJ

آس

ركزت الصحيفة على عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، لمنتخب فرنسا، وكتبت: ”عفو“.

وتحدثت الصحيفة عن لقاء ليونيل ميسي بصديقة لويس سواريز في مدريد، وكتبت: ”ميسي وسواريز يلتقيان في مدريد“.

كما اهتمت بدعم شركة أمريكية لبرشلونة، وكتبت: ”غولدمان ساش تنقذ لابورتا“.

الصحيفة اهتمت بعودة ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى.

2021-05-E1uo34YXIAIK_63

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي أمام ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ورد دين خسارة نهائي كأس الاتحاد، وكتبت: ”الانتقام رائع“.

كما تحدثت عن خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون وتعادل مانشستر يونايتد أمام فولهام، وكتبت: ”مانشستر سيتي أحرق“، و“استيقظ يونايتد“.

كما اهتمت بمستقبل النجم هاري كين مهاجم توتنهام، وكتبت: ”كين يحب بيب غوارديولا“.

2021-05-E1s3NyLWEAgoHn0

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، وكتبت: ”80 مليون جنيه إسترليني لهاري كين، هذا راتبه فقط“، و“مانشستر يونايتد وسيتي مستعدان لجعل كين أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما اهتمت بفوز تشيلسي على ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

2021-05-E1s-n1-XIA8odCL

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا، وكتبت: ”مفاجأة الرئيس“.

كما اهتمت بنهائي كأس فرنسا بين موناكو وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”الكأس للقلب“.

2021-05-E1uY_pEWYAEdKVA

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل لاتسيو وتورينو سلبيا، ما أدى لسقوط بينيفنتو لدوري الدرجة الثانية، وفشل سيموني إنزاغي في إنقاذ شقيقه فيليبي إنزاغي وكتبت: ”سيميوني لم ينقذ فيليبو بينيفينتو في دوري الدرجة الثانية“.

كما اهتمت بنهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا ومصير أندريا بيرلو، وكتبت: ”بيرلو دون استئناف.. شبح ماسيميليانو أليغري وزيدان“.

2021-05-prima_pagina_xl19-05

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play