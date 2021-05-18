رياضة

الأرجنتين تعرض استضافة كأس كوبا أمريكا بأكملها بدلا من كولومبيا
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 17:38 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 18:50 GMT

الأرجنتين تعرض استضافة كأس كوبا أمريكا بأكملها بدلا من كولومبيا

عرضت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، استضافة كأس كوبا أمريكا 2021 بأكملها بدلا من كولومبيا التي تشاركها التنظيم؛ بسبب اضطرابات هناك منذ أبريل نيسان. وتقام البطولة في

+A -A
المصدر: رويترز

عرضت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، استضافة كأس كوبا أمريكا 2021 بأكملها بدلا من كولومبيا التي تشاركها التنظيم؛ بسبب اضطرابات هناك منذ أبريل نيسان.

وتقام البطولة في بلدين لأول مرة في تاريخها الممتد 105 أعوام، لكن الاحتجاجات التي تشهدها كولومبيا أدت إلى وفاة 15 على الأقل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في بوينس أيرس في 13 يونيو حزيران، وتستضيف كولومبيا 15 مباراة من بينها النهائي في بارانكيا في 10 يوليو تموز، بينما تستضيف الأرجنتين 13 مباراة.

2021-05-E1WF6_bWUAMGVqN

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، إن بلاده جاهزة لاستضافة البطولة بأكملها إذا لم يستقر الوضع في كولومبيا.

وأضاف لمحطة ”راديو 10“: ”إذا كانت هناك مشكلة فإننا جاهزون لاستضافة كأس كوبا أمريكا وحدنا، لكن البروتوكولات يجب أن تكون صارمة للغاية.

”لو منحنا الكونميبول هذه المسؤولية فإننا جاهزون لدراسة الأمر“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play