كاتماندو رايزرس يتوج بطلا للدوري النيبالي للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

توج نادي كاتماندو رايزرس بطلا للدوري النيبالي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بهدف نظيف على نظيره دانغادي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين.

وتعد هذه أول بطولة كرة قدم على الإطلاق تنظمها نيبال، وشارك بها 7 فرق، وتوج كاتماندو بلقبها بعد تصدره البطولة برصيد 13 نقطة.

