كاتماندو رايزرس يتوج بطلا للدوري النيبالي للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

توج نادي كاتماندو رايزرس بطلا للدوري النيبالي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بهدف نظيف على نظيره دانغادي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين.

وتعد هذه أول بطولة كرة قدم على الإطلاق تنظمها نيبال، وشارك بها 7 فرق، وتوج كاتماندو بلقبها بعد تصدره البطولة برصيد 13 نقطة.

Kathmandu Rayzrs. Congratulations. pic.twitter.com/oXi5GDzrUZ — !s!ko⁷ ik you are stupid but I (@Daddynamjin) May 15, 2021

وأحرز هدف المباراة الوحيد، الكاميروني ميسوك أولومو، في الدقيقة 21 من المباراة النهائية للبطولة، لينتزعوا لقب الدوري النيبالي الممتاز.

https://www.facebook.com/ktmrayzrs/posts/133401772178127

وقال ماهارجان، مدرب كاتماندو في تصريحات لصحيفة ”kathmandupost“: ”أردنا الاحتفاظ بالكأس في كاتماندو، وتمكنا من تحقيق ذلك، بعد أن خسرنا مباراتين في جولات الدوري، كانت هناك تحسينات بعد كل مباراة، كما لعب الأجانب أدوارا رئيسية في تتويجنا باللقب“.