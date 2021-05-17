رياضة

كاتماندو رايزرس يتوج بطلا للدوري النيبالي للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 12:37 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 12:50 GMT

كاتماندو رايزرس يتوج بطلا للدوري النيبالي للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

توج نادي كاتماندو رايزرس بطلا للدوري النيبالي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بهدف نظيف على نظيره دانغادي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين. وتعد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توج نادي كاتماندو رايزرس بطلا للدوري النيبالي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بهدف نظيف على نظيره دانغادي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين.

وتعد هذه أول بطولة كرة قدم على الإطلاق تنظمها نيبال، وشارك بها 7 فرق، وتوج كاتماندو بلقبها بعد تصدره البطولة برصيد 13 نقطة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، الكاميروني ميسوك أولومو، في الدقيقة 21 من المباراة النهائية للبطولة، لينتزعوا لقب الدوري النيبالي الممتاز.

https://www.facebook.com/ktmrayzrs/posts/133401772178127

وقال ماهارجان، مدرب كاتماندو في تصريحات لصحيفة ”kathmandupost“: ”أردنا الاحتفاظ بالكأس في كاتماندو، وتمكنا من تحقيق ذلك، بعد أن خسرنا مباراتين في جولات الدوري، كانت هناك تحسينات بعد كل مباراة، كما لعب الأجانب أدوارا رئيسية في تتويجنا باللقب“.

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