رياضة

الصحف الرياضية: لقب الليغا يحسم في الجولة الأخيرة.. وضربة أليسون القاضية.. ونادال يتوج ملكا على روما
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 6:02 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 6:50 GMT

الصحف الرياضية: لقب الليغا يحسم في الجولة الأخيرة.. وضربة أليسون القاضية.. ونادال يتوج ملكا على روما

شكل تأجيل حسم لقب الدوري الإسباني للجولة الأخيرة بعد فوز أتلتيكو مدريد وريال مدريد وخروج برشلونة من الصراع، ومنافسات لقب الدوري الفرنسي بين ليل وباريس سان

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل تأجيل حسم لقب الدوري الإسباني للجولة الأخيرة بعد فوز أتلتيكو مدريد وريال مدريد وخروج برشلونة من الصراع، ومنافسات لقب الدوري الفرنسي بين ليل وباريس سان جيرمان، وهدف الحارس البرازيلي أليسون بيكر الحاسم في فوز ليفربول على وست بروميتش، وتتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، حديث الصحف الرياضية العالمية، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة روما للتنس، وصراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي، وصراع البقاء في الدوري الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإسباني، الذي تأجل الحسم فيه للجولة الأخيرة بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 2-1 وريال مدريد على أتلتيك بلباو 1-0، وكتبت: ”سيعطينا شيئا ما“.

كما تحدثت عن صراع البقاء في دوري الدرجة الأولى، وكتبت: ”هويسكا وإلتشي وبلد الوليد فقط واحد سيبقى“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب تشيلسي في النهائي 4-0 وكتبت: ”تاريخي.. برشلونة يفوز بدوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بفوز رافائيل نادال ببطولة روما للتنس على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

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سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب تشيلسي في النهائي  4-0، وكتبت: ”بطلات“.

كما تحدثت عن صراع لقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وخروج برشلونة من الصراع بعد هزيمته أمام سيلتا فيغو 2-1، وكتبت: ”وداع مؤسف للصراع على لقب الدوري الإسباني“، و“لقب الليغا يحسم في الجولة الأخيرة“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب تشيلسي في النهائي 4-0، وكتبت: ”بطلات“.

كما اهتمت بهزيمة برشلونة في ”كامب نو“ أمام سيلتا فيغو وتوديع حلم الفوز بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”وداعا لقب الدوري الإسباني“.

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آس

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإسباني، الذي انحصر بين أتلتيكو مدريد الفائز على أوساسونا وريال مدريد الفائز على أتلتيك بلباو، وتأجل الحسم للجولة الأخيرة، وكتبت: ”نوبة قلبية“، و“برشلونة يقول وداعا للقب“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب تشيلسي، وكتبت: ”برشلونة تصنع التاريخ“.

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الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون (2-1)، ووصفت هدف الفوز الذي سجله الحارس أليسون بيكر على طريقة التنس، وكتبت: ”استعد وانطلق مثل بيكر“.

كما اهتمت بتصريحات الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، وكتبت: ”توخيل: نحن نقاتل“.

واهتمت الصحيفة أيضا بتتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب تشيلسي.

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ستار

تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز ليفربول على وست بروميتش ألبيون (2-1)، وعنونت عن هدف الفوز الذي سجله الحارس أليسون بيكر: ”ضربة أليسون القاضية“، الحارس ممتلئ بالدموع بعد إهدائه هدفه الحاسم في الدقيقة الأخيرة لوالده الراحل.

كما أشارت إلى وجود مخططات لتصوير فيلم عن رحلة نجاح ليستر سيتي، وعنونت: ”جيمي في هوليوود“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الفرنسي بعد تعادل ليل المتصدر سلبيا أمام سانت إيتيان، وفوز باريس سان جيرمان على ستاد ريمس 4-0 وكتبت: ”نقطة واحدة فقط“.

كما اهتمت بفوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة روما للتنس، وكتبت: ”نادال الكبير امبراطور روما“.

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الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان سلبيا أمام كالياري في الدوري الإيطالي، وهو ما أبقى حظوظ يوفنتوس في التأهل، وكتبت: ”يوفنتوس هناك مساعدات“.

كما تحدثت عن تجديد روبيرتو مانشيني عقده كمدرب للمنتخب الإيطالي، وكتبت: ”التجديد انتهى.. مانشيني حتى 2026“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة روما للتنس، وكتبت: ”اللقب العاشر لرافائيل نادال.. يتوج ملكا على روما“.

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توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان سلبيا أمام كالياري في الدوري الإيطالي وفشله في حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”تعطل ميلان.. يوفنتوس ما زال يثق في إمكانية بلوغ دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بتتويج الإسباني رافائيل نادال ببطولة روما للتنس، وكتبت: ”نادال السوبر ورافائيل الكبير ملكا لروما“.

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