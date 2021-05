ترتيب الحذاء الذهبي: ليفاندوفسكي يضع يديه على الجائزة.. وصراع المركز الثاني بين ميسي وكريستيانو رونالدو

ضمن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، بشكل كبير اقتناص جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2020-2021 المخصصة لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، على بعد جولة من نهاية أهم الدوريات الخمس الكبرى، نظرا للفارق الكبير عن منافسيه، الذي يبلغ 10 أهداف.

وسجل ليفاندوفسكي هدف بايرن ميونخ الوحيد في مرمى فرايبورغ في الدوري الألماني ليرفع رصيده إلى 80 نقطة من 40 هدفا، وحقق إنجازا كبيرا حيث عادل رقم جيرد مولر، أسطورة بايرن ميونخ، كأكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد في الدوري الألماني.

ويتنافس الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس ومتصدر هدافي الدوري الإيطالي، على المركز الثاني، حيث سجل كل منهما هدفا في جولات نهاية الأسبوع.

ويحتل ميسي المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 30 هدفا، ورونالدو المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 29 هدفا.

فيما يحتل البرتغالي أندريه سيلفا، هداف فرانكفورت، المركز الرابع برصيد 54 نقطة من 27 هدفا، والفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان متصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، المركز الخامس برصيد 52 نقطة من 26 هدفا، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، المركز السادس برصيد 50 نقطة من 25 هدفا.

وفي المركز السابع يتواجد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، والإسباني جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، برصيد 46 نقطة من 23 هدفا.

