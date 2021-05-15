ليفاندوفسكي يعادل رقم الأسطورة جيرد مولر ويحتفل بطريقة مميزة (فيديو)

عادل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، رقما مميزا للهداف غيرد مولر في الدوري الألماني.

وسجل ليفاندوفسكي هدفا من ركلة جزاء على فرايبورغ في الجولة الـ33 من الدوري الألماني، اليوم السبت، ليرفع رصيده إلى 40 هدفا في صدارة ترتيب هدافي البوندسليغا.

ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ يعادل رقم الأسطورة جيرد مولر الذي صمد نصف قرن ويحتفل بطريقة مميزة للغاية تكريما له❤️ pic.twitter.com/XoCO7hxbsR — إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2021

وبهذا الهدف عادل ليفاندوفسكي الرقم القياسي لغيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في الدوري الألماني موسم 1971/1972.

وحمل احتفال ليفاندوفسكي بمعادلة رقم مولر احتراما كبيرا للنجم السابق، حيث كشف عن قميص كان يرتديه وبدا عليه وجه مولر، وكتب عليه ”4 ever gerd“.

وبات ليفاندوفسكي على بعد هدف واحد من التفوق على مولر، حيث يلعب بايرن ميونخ مع أوغسبورغ في الجولة الأخيرة، يوم السبت المقبل.

ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ يعادل رقم الأسطورة جيرد مولر الذي صمد نصف قرن ويحتفل بطريقة مميزة للغاية تكريما له❤️ pic.twitter.com/XoCO7hxbsR — إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2021

وعلى مدار الموسم الحالي، سجل ليفاندوفسكي 47 هدفا، بواقع 40 في الدوري الألماني، و5 في دوري أبطال أوروبا، و2 في كأس العالم للأندية.

وحصد بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي، والـ 31 منذ تأسيسه، وهو البطل التاريخي للمسابقة.

وفي تعليقه على رقم المهاجم البولندي كتب بايرن ميونخ عبر موقع ”تويتر“: ”سجلا، صنعا المجد وكتبا التاريخ روبيرت ليفاندوفسكي وجيرد مولر“.