رياضة

ليفاندوفسكي يعادل رقم الأسطورة جيرد مولر ويحتفل بطريقة مميزة (فيديو)
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 14:45 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 15:05 GMT

ليفاندوفسكي يعادل رقم الأسطورة جيرد مولر ويحتفل بطريقة مميزة (فيديو)

على مدار الموسم الحالي، سجل ليفاندوفسكي 47 هدفا، بواقع 40 في الدوري الألماني، و5 في دوري أبطال أوروبا، و2 في كأس العالم للأندية.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

عادل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، رقما مميزا للهداف غيرد مولر في الدوري الألماني.

وسجل ليفاندوفسكي هدفا من ركلة جزاء على فرايبورغ في الجولة الـ33 من الدوري الألماني، اليوم السبت، ليرفع رصيده إلى 40 هدفا في صدارة ترتيب هدافي البوندسليغا.

وبهذا الهدف عادل ليفاندوفسكي الرقم القياسي لغيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في الدوري الألماني موسم 1971/1972.

وحمل احتفال ليفاندوفسكي بمعادلة رقم مولر احتراما كبيرا للنجم السابق، حيث كشف عن قميص كان يرتديه وبدا عليه وجه مولر، وكتب عليه ”4 ever gerd“.

وبات ليفاندوفسكي على بعد هدف واحد من التفوق على مولر، حيث يلعب بايرن ميونخ مع أوغسبورغ في الجولة الأخيرة، يوم السبت المقبل.

وعلى مدار الموسم الحالي، سجل ليفاندوفسكي 47 هدفا، بواقع 40 في الدوري الألماني، و5 في دوري أبطال أوروبا، و2 في كأس العالم للأندية.

وحصد بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي، والـ 31 منذ تأسيسه، وهو البطل التاريخي للمسابقة.

وفي تعليقه على رقم المهاجم البولندي كتب بايرن ميونخ عبر موقع ”تويتر“: ”سجلا، صنعا المجد وكتبا التاريخ روبيرت ليفاندوفسكي وجيرد مولر“.

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