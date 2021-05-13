قنابل الغاز تؤثر على لاعبي جونيور وريفربليت قبل مواجهتهما في كأس ليبرتادوريس

أثرت قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة الكولومبية خارج الملعب على لاعبي جونيور وريفر بليت الأرجنتيني قبل مباراتهما في كأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم الليلة الماضية.

وتزايدت المظاهرات في كولومبيا على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب خطة ضريبية جديدة قبل أن تقرر الحكومة إلغاءها.

وأوضحت صور تلفزيونية إنهاء ريفر بليت عملية الإحماء باستاد روميليو مارتينيز في مدينة بارانكيا التي من المفترض أن تستضيف نهائي كأس كوبا أمريكا في يوليو/ تموز.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وتأجلت بداية مباراة أتلتيكو ناسيونال ضد ناسيونال القادم من أوروغواي لنحو ساعة بسبب المظاهرات أيضا.

وفي الأسبوع الماضي نقل اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونيمبول) مباريات من كولومبيا إلى باراجواي والإكوادور لضمان عدم تأثر المباريات بالاحتجاجات.

لكن أحداث الأربعاء ستزعج الكونيمبول مع انطلاق كوبا أمريكا التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا الشهر المقبل.

وتقام 15 مباراة في كولومبيا من بينها المباراة النهائية في العاشر من يوليو.