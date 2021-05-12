الصحف الرياضية: إخفاق جديد لبرشلونة.. ويوفنتوس يفتح الطريق لزيدان.. ومانشستر سيتي بطلا

شكل تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي، وتعادل برشلونة أمام ليفانتي وفشله في اقتناص صدارة ترتيب الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتفاوض برشلونة وليونيل ميسي لتجديد عقده ومستقبل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، ولقاء أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد ونصف نهائي كأس فرنسا، ورغبة يوفنتوس في التعاقد مع زين الدين زيدان، وصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة (3-3) أمام ليفانتي وإهدار فرصة صدارة الدوري الإسباني ”مؤقتا“، وكتبت: ”إخفاق جديد لبرشلونة“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”من نهائي إلى نهائي“.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وكتبت: ”يوفنتوس يفتح الطريق لزيدان“.

كما اهتمت بالمدافع الفرنسي إيمريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي، وكتبت: ”لابورت يرغب في اللعب لمنتخب إسبانيا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل ليونيل ميسي في برشلونة، وكتبت: ”برشلونة وميسي يتفاوضان“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام ليفانتي 3-3 وفشله في خطف صدارة الدوري الإسباني ”مؤقتا“، وكتبت: ”يهدرون لقب الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، وكتبت: ”أتلتيكو يجب ألا يفشل أمام ريال سوسيداد“.

كما اهتمت بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر سيتي بيب غوارديولا بطلا للدوري الإنجليزي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام ليفانتي 3-3 في الدوري الإسباني وتلقي ضربة قوية في سعيه للقب، وكتبت: ”النقطة الأخيرة“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، وكتبت: ”اختبار جديد للمتصدر“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”أزمة في الدفاع.. فقط ناتشو وميليتاو ومارسيلو“.

كما اهتمت بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”مانشستر سيتي بيب غوارديولا يتوج بلقب الدوري الإنجليزي“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة وليفانتي 3-3 وتقلص حظوظه في الفوز بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”واحد أقل“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، وكتبت: ”الفرصة الكبرى“.

الصحيفة اهتمت برغبة رابطة الدوري الإسباني ببيعه لديزني، وكتبت: ”تيباس يرغب في بيع الدوري الإسباني لديزني في الولايات المتحدة الأمريكية“.

كما اهتمت بمستقبل كيليان مبابي وتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”باريس سان جيرمان لا يرغب في خسارة نيمار ومبابي“، و“مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يلعب“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز ليستر سيتي على مانشستر يونايتد 2-1، وكتبت: ”ليستر يفوز ويضع لقب الدوري في يدي مانشستر سيتي“.

كما اهتمت بغضب سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، وكتبت: ”هذه الفوضى لا يمكن أن تحدث لنا مرة أخرى“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء مونبلييه وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس فرنسا، وكتبت: ”الكأس ذات الأذنين الصغيرتين“.

كما تحدثت عن تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وسبورتينغ لشبونة بلقب الدوري البرتغالي، وكتبت: ”مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة توجا بالألقاب“.

الصحيفة اهتمت بنجم رين إدواردو كامافينغا، وكتبت: ”كامافينغا ضمن أهداف ليوناردو“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نابولي 5-1 أمام أودينيزي واقترابه من التأهل لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”انهيار أزرق“.

كما اهتمت بلقاء ساسولو ويوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس إلى الأمام مع توتر الأعصاب“، و“بوفون: أزيل الانزعاج“.

الصحيفة اهتمت أيضا بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد يسقط ومانشستر سيتي بطلا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس، الذي يواجه ساسولو، وكتبت: ”اختبار قوة“.

كما تحدثت عن فوز نابولي الكبير على أودينيزي 5-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”نابولي إعصار التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء تورينو وميلان في الدوري الإيطالي، وتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”مانشستر سيتي: اللقب السابع للدوري الإنجليزي الممتاز“.