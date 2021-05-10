AZ: هانز فليك مدربا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2024

ذكرت صحيفة ”AZ ميونخ“ الألمانية أن هانز فليك المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ سيقود المنتخب الألماني حتى يورو 2024 التي تستضيفها البلاد.

ووفقا للصحيفة، فإن الاتحاد الألماني لن يدفع تعويضا لبايرن ميونخ، خاصة وأن المدير الفني لن يستمر مع النادي البافاري الذي تعاقد بالفعل مع يوليان ناغلزمان، فضلا عن رحيل يواكيم لوف عن قيادة المنتخب الوطني عقب نهاية يورو 2020، لينهي مسيرته مع الفريق التي استمرت 15 عاما.

وقال فليك، البالغ من العمر 56 عاما، الذي تولى مسؤولية بايرن ميونخ بشكل مؤقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وقاده لـ6 ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في آخر 10 أشهر، الشهر الماضي، إنه أبلغ مسؤولي النادي البافاري واللاعبين برغبته في الرحيل رغم استمرار عقده حتى 2023، قبل أن يحسم لقب البوندسليغا للموسم التاسع على التوالي يوم السبت الماضي.

بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني للمرة التاسعة على التواليhttps://t.co/4f9Kjd4XMJ — إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2021

وأشاد يواكيم لوف المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا الذي سيترك منصبه بعد بطولة أوروبا الشهر المقبل بفليك قائلا: ”أنا سعيد بشكل خاص بهانز فليك ولاعبيه. لقد كانوا فريقا متماسكًا وحسموا اللقب المحلي بعد موسم صعب“.

ويأمل لوف في الفوز بلقب يورو في نهاية مسيرته مع المنتخب الوطني قبل أن يخوض تحديا جديدا، وهذا بدوره له تأثير على الخطط المستقبلية لمدرب بايرن ميونخ الناجح فليك.

ووصف كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ فليك بأنه الخليفة ”المثالي“ للوف، وفي الوقت ذاته تساءل عن سبب عدم إعلان الاتحاد الألماني التعاقد معه رسميا حتى الآن: ”لا أعرف ما الذي ينتظرونه. سيستغرق الأمر بعض الوقت. الوقت مناسب الآن“.