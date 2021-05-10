سرقة منزل المهاجم الإسرائيلي عيران زاهافي وتهديد زوجته بسلاح ناري

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، إن لصوصا دخلوا منزل المهاجم الإسرائيلي عيران زاهافي لاعب أيندهوفن المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم في العاصمة الهولندية، وسرقوا بعض المحتويات بعد أن قيدوا زوجته وأطفالهما الأربعة تحت تهديد السلاح، بينما كان اللاعب في طريقه لخوض مباراة خارج ملعب فريقه، أمس الأحد.

وأضافت الشرطة أن لصين دخلا المنزل بدعوى توصيل بعض الرسائل، وهددوا الزوجة شاي بسلاح ناري.

ولم يصب أحد بسوء خلال الحادث، وقالت الشرطة إن أسرة اللاعب تأثرت معنويا بشدة بما وقع، وإنها تبحث عن شابين في العشرينيات للاشتباه بتورطهما في السرقة.

وقال مهاجم منتخب إسرائيل عبر حسابه على إنستجرام، اليوم الإثنين: ”حادث مؤسف للغاية.. تجاوز كل حدود السرقة والسطو“.

ولم يشارك زاهافي (33 عاما) في مباراة فريقه على أرض فيليم تيلبورغ؛ بعد أن اتصلت به زوجته وأبلغته بالسرقة وهو في حافلة الفريق.

وسبق لزاهافي اللعب في صفوف مكابي تل أبيب الإسرائيلي، وباليرمو الإيطالي، وانضم إلى أيندهوفن في الصيف الماضي، بعد أن أمضى أربعة مواسم في صفوف قوانغتشو الصيني.