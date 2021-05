أريين روبن يحلم بالمشاركة مع هولندا في "يورو 2020" بعد العودة من الاعتزال

يحلم الجناح الهولندي المخضرم أريين روبن باللعب في نهائيات بطولة أوروبا، الشهر المقبل، بعد أن شارك أساسيا وللمرة الأولى منذ ثمانية أشهر مع فريقه غرونينغن، أمس الأحد؛ بسبب تعرضه لسلسلة من الإصابات.

وكان روبن، البالغ 37 عاما، نجم المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-صفر على إمين عندما هيأ فرصتين للتهديف في أطول مشاركة له منذ عودته للدوري الهولندي في العام الماضي.

وقال روبن، لاعب بايرن ميونخ وريال مدريد وتشيلسي السابق، إنه شعر بالارتياح لمشاركته خلال 80 دقيقة، وألمح إلى إمكانية العودة إلى المنتخب الهولندي في نهائيات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي.

Arjen Robben got emotional after winning MOTM with 2 assists. Absolute Legend! 🙌

It was his first game after being injured for seven months.❤️ pic.twitter.com/nFbxhSC4mp

— 𝐊💎 (@KhxnhFCB) May 9, 2021