أريين روبن يحلم بالمشاركة مع هولندا في "يورو 2020" بعد العودة من الاعتزال

يحلم الجناح الهولندي المخضرم أريين روبن باللعب في نهائيات بطولة أوروبا، الشهر المقبل، بعد أن شارك أساسيا وللمرة الأولى منذ ثمانية أشهر مع فريقه غرونينغن، أمس الأحد؛ بسبب تعرضه لسلسلة من الإصابات.

وكان روبن، البالغ 37 عاما، نجم المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-صفر على إمين عندما هيأ فرصتين للتهديف في أطول مشاركة له منذ عودته للدوري الهولندي في العام الماضي.

وقال روبن، لاعب بايرن ميونخ وريال مدريد وتشيلسي السابق، إنه شعر بالارتياح لمشاركته خلال 80 دقيقة، وألمح إلى إمكانية العودة إلى المنتخب الهولندي في نهائيات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي.

Arjen Robben got emotional after winning MOTM with 2 assists. Absolute Legend! 🙌 It was his first game after being injured for seven months.❤️ pic.twitter.com/nFbxhSC4mp — 𝐊💎 (@KhxnhFCB) May 9, 2021

وقال روبن ردا على سؤال بشأن موقفه من العودة للمنتخب في بطولة أوروبا إذا وجهت إليه الدعوة من المدرب فرانك دي بور: ”إذا اتصل بي فإنني سأوافق.. سيكون هذا جميلا. لكن لا بد من التحلي بالواقعية لأنه لا بد لي في هذه الحالة أن أكون في كامل اللياقة ومفيدا للفريق. سنرى“.

وبصورة غير متوقعة عاد روبن لدوائر الاحتراف من جديد، في العام الماضي، عندما ارتبط بعقد لمدة عام واحد مع غرونينغن نادي طفولته بعد اعتزاله عقب الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة مع بايرن ميونخ.

لكن عودته اقتصرت على بضع مشاركات قصيرة فقط؛ بسبب معاناته من عدد من الإصابات، بين أكتوبر تشرين الأول ومارس آذار.

Arjen Robben the Legend. He’s still got it❤️🇳🇱😭 pic.twitter.com/UcW6RZzfEm — CFCHamz💙🧡🇳🇱 (@CFCHamz) May 9, 2021

وشارك روبن في 96 مباراة دولية مع منتخب هولندا، كانت آخرها في أكتوبر تشرين الأول 2017.

ويستعد دي بور للإعلان عن تشكيلته المبدئية للمنتخب الهولندي قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية في بداية الشهر المقبل.

وستحتضن 12 مدينة بطولة اليورو، الصيف المقبل، من بينها أمستردام التي ستقام فيها مباريات منتخب هولندا في المجموعة الثالثة أمام كل من أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية، بالإضافة لمباراة ثمن النهائي بين وصيفي المجموعتين الأولى والثانية.