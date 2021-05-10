الصحف الرياضية: "ريال مدريد يفقد مصيره بيده".. و"نيمار سئم من انتظار برشلونة".. و"بيرلو خارج يوفنتوس"

شكل تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية وفقدانه فرصة صدارة الدوري الإسباني، وهزيمة يوفنتوس أمام ميلان وتأثيرها على مصير المدرب أندريا بيرلو، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بسبب تجديد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان، ونتائج لقاءات الدوريات الأوروبية، وفوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة إسبانيا للفورمولا وان، وتتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للسيدات في كرة القدم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وإشبيلية 2-2 ولقطة ضربة الجزاء التي منحت لإشبيلية بدلا من ريال مدريد، وكتبت: ”الحركة التي تغير لقب الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن فوز الألماني زفيريف بلقب بطولة مدريد للتنس، وكتبت: ”زفيريف ملكا على مدريد“.

كما اهتمت بفوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني للسيدات.

سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للسيدات، وكتبت: ”بطلات“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد وإشبيلية 2-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يتعادل ويترك لقب الدوري الإسباني على قيد الحياة“.

كما اهتمت الصحيفة بسبب تجديد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان، وكتبت: ”نيمار سئم من انتظار برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بفوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة إسبانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”هاميلتون يفوز وألونسو خارج منطقة النقاط“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للسيدات في كرة القدم، وكتبت: ”بطلات“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية 2-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يمنح لقب الليغا لأتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بفوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة إسبانيا للفورمولا وان.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية 2-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يفقد مصيره بيده“.

الصحيفة تحدثت عن البرازيلي نيمار وبرشلونة، وكتبت: ”برشلونة يعتقد أن نيمار خدعه“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل باريس سان جيرمان أمام رين 1-1 في الدوري الفرنسي وابتعاده بفارق 3 نقاط عن ليل (المتصدر)، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يخسر الشمال“.

كما تحدثت عن صراع البقاء في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”نهائي من نار“.

الصحيفة اهتمت بالمنتخب الأولمبي الفرنسي لكرة القدم، وكتبت: ”جينياك في الألعاب الأولمبية؟“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس بملعبه أمام ميلان 3-0 في الدوري الإيطالي، ومستقبل المدرب أندريا بيرلو، وكتبت: ”بيرلو خارج يوفنتوس“.

كما اهتمت بفريق بينيفينتو الذي يصارع من أجل البقاء، وكتبت: ”مازوليني يريد بينيفنتو في دوري الدرجة الثانية“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان أمام يوفنتوس 3-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”سوبر ميلان.. وداعا بيرلو“.

كما اهتمت بفوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة إسبانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”هاميلتون ملك.. جيد لوكلير“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد 3-1 أمام أستون فيلا وإصابة القائد هاري ماغواير.

كما اهتمت بهبوط ويست بروميتش ألبيون بعد خسارته أمام آرسنال 3-1 وكتبت: ”آرسنال يرسل سام ألاردايس لدوري الدرجة الثانية للمرة الأولى“.