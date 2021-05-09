الصحف الرياضية: "بين يدي ريال مدريد".. و"خطة خروج هاري كين".. و"اختبار القوة للأندية المتمردة"

شكل تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني، وفوز تشيلسي على مانشستر سيتي وحرمانه من حسم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية، أبرزها لقاء ريال مدريد وإشبيلية، وميلان ويوفنتوس، وتتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني وعودة إسبانيول للدوري الإسباني، وتجديد باريس سان جيرمان عقد البرازيلي نيمار.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد سلبيا، ولقاء ريال مدريد وإشبيلية، الذي يمنح الصدارة لريال مدريد حال الفوز، وكتبت: ”بين يدي مدريد“، و“ريال مدريد يعتمد على نفسه للفوز بلقب الدوري الإسباني“.

كما اهتمت بعودة إسبانيول للدوري الإسباني، وكتبت: ”إسبانيول يعود لدوري الدرجة الأولى“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لقب الدوري الإسباني يهرب“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وإشبيلية، وكتبت: ”ريال مدريد يمكنه اعتلاء الصدارة اليوم“.

الصحيفة اهتمت بعودة إسبانيول لدوري الدرجة الأولى، وكتبت: ”إسبانيول يعود لدوري الدرجة الأولى“.

كما اهتمت بتجديد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان وتتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد نيمار“، و“بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”هدية لمدريد“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وإشبيلية، وكتبت: ”ريال مدريد بإمكانه اعتلاء الصدارة اليوم حال الفوز على إشبيلية“.

الصحيفة اهتمت بتجديد نيمار لعقده مع باريس سان جيرمان وفوز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني، وبيان الأندية الثلاثة المتشبثة بدوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”نيمار يجدد عقده مع باريس سان جيرمان“، و“بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني في وداع فليك“، و“رد قاسِ على يويفا من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد سلبيا في الدوري الإسباني، والذي قد يمنح الصدارة لريال مدريد، وكتبت: ”بالأبيض“ و“برشلونة وأتلتيكو مدريد يتعادلان وريال مدريد يعتمد على نفسه للتتويج باللقب“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: ”دون سيرجيو راموس لكن مع إدين هازارد“.

الصحيفة اهتمت بعودة إسبانيول لدوري الدرجة الأولى، وكتبت: ”إسبانيول في دوري الدرجة الأولى“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وإهدار سيرجيو أغويرو لضربة جزاء، وكتبت: ”أغويرو أضاع فرصة أن يكون بطلا للتتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة الثانية، لكنه أهدر ضربة جزاء بطريقة بانينكا“.

كما اهتمت بالمهاجم الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، وكتبت: ”خطة خروج هاري كين“.

الصحيفة اهتمت بالأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، وكتبت: ”كافاني يعلو بـ 2 مليون جنيه إسترليني“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”الفوز بأي ثمن“.

كما تحدثت عن فوز أولمبيك ليون على لوريان 4-1 وكتبت: ”ليون يفوز بحصة كبيرة ويُهيئ المستقبل“.

الصحيفة اهتمت بانطلاق لويس هاميلتون من المركز الأول في جائزة إسبانيا للفورمولا وان للمرة الـ100 في تاريخه، وكتبت: ”100 انطلاقة من المركز الأول، هاميلتون لا يصدق“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”سباق دوري الأبطال نابولي يفوز على سبيزيا ويتقدم للمركز الثاني“، وتحدثت عن لقاء ميلان ويوفنتوس وخسارة لاتسيو أمام فيورنتينا.

كما اهتمت ببيان الأندية الثلاثة يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة المتشبثة بدوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”اختبار القوة للأندية المتمردة“.