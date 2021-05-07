محرز: الضغوط على تشيلسي لهزيمة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قال النجم الجزائري رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي، إن الضغوط غدا السبت، ستكون أكبر على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب الاتحاد.

وسيتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في آخر 10 سنوات، كما سيضمن سيتي أيضا التتويج باللقب، يوم الأحد المقبل، إذا خسر مانشستر يونايتد الملاحق المباشر أمام أستون فيلا.

وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”نريد تحقيق الفوز للتتويج بلقب الدوري، وهم يريدون الفوز للحصول على المركز الرابع“.

هدف رياض محرز في شباك باريس سان جيرمان بعد عمل جماعي ممتاز من لاعبي مانشستر سيتي🔥🚀#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/qirb4CrdiB — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

وأضاف محرز: ”الضغوط عليهم ستكون أكبر“.

وبعد هذه المباراة سيتحول اهتمام وتركيز مانشستر سيتي على نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة مواطنه تشيلسي، في 29 مايو الجاري، والتي سيواجه فيها محرز زميله السابق في ليستر سيتي نغولو كانتي.

وشارك هذان اللاعبان في مراحل مبكرة من مسيرتيهما في درجات أدنى في فرنسا.

وقال محرز عن ذلك: ”دائما كانت لدي طموحات كثيرة، واعتقدت دوما أنني سأتمكن من هز الشباك في دور الثمانية والدور قبل النهائي بدوري الأبطال“.

وشارك محرز مع مانشستر سيتي، الموسم الحالي، في 45 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 7.