الصحف الرياضية: رياض محرز يقود غوارديولا نحو المجد.. وبرشلونة قلق على ركبة فاتي.. وانتبه لنيمار

شكل تأهل مانشستر سيتي لأول مرة لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، ومباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتعيين روما للبرتغالي جوزيه مورينيو مدربا جديد، وقلق برشلونة على ركبة نجمه الشاب أنسو فاتي، وفتح رابطة الدوري الإسباني تحقيقا في حفل شواء نظمه ليونيل ميسي للاعبي برشلونة، وتأهل برشلونة لنصف نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهل مانشستر سيتي للنهائي على حساب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”بيب غوارديولا ينتظرك في اسطنبول“، و“رياض محرز يقضي على أحلام باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل برشلونة لنصف نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة وإقصاء ريال مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي، الذي تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”نيمار خارج دوري الأبطال“.

كما تحدثت عن لقاء تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ريال مدريد يستعيد راموس للوصول للنهائي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة لنصف نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

كما اهتمت بحفل شواء ميسي الذي نظمه للاعبي برشلونة وتطورات الحالة الصحية لأنسو فاتي، وكتبت: ”برشلونة قلق على ركبة فاتي“، و“رابطة الدوري الإسباني تفتح تحقيقا في عشاء لاعبي برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنصف نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة بعد فوزه باللقاء الخامس على زينت الروسي، وكتبت: ”إلى نصف النهائي“.

كما تحدثت عن تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”مانشستر سيتي إلى اسطنبول“، و عن مستقبل البرازيلي نيمار كتبت: ”انتبه لنيمار“.

الصحيفة اهتمت بلقاء تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”مطالبون بالتسجيل في ستامفورد بريدج“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”سوف نعطي كل ما لدينا“.

كما تحدثت عن تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”تاريخي مانشستر سيتي“.

كما اهتمت بتعيين جوزيه مورينيو مدربا لروما، وكتبت: ”روما يتعاقد مع جوزيه مورينيو“، وتأهل برشلونة لنصف نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا بفضل تألق الجزائري رياض محرز، الذي سجل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان، وكتبت: ”أعجوبة“.

كما تحدثت عن تشيلسي ولقائه أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”توخيل لن يفقد النوم على ريال مدريد“، وعن جماهيره كتبت: ”تشيلسي تعهد بوضع أنصاره في الإدارة“.

الصحيفة اهتمت بتعيين جوزيه مورينيو مدربا لروما، وكتبت: ”مورينيو يلتحق بروما بعد 15 يوما“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان وتألق الجزائري رياض محرز، وكتبت: ”النهائي: رياض محرز يقود بيب غوارديولا نحو المجد“، و“بيب غوارديولا يشيد برياض محرز في تأهل مانشستر سيتي لأول مرة لنهائي دوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت عن لقاء تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”إنه ريال مدريد.. الأمر يتعلق بنا فعلا“.

الصحيفة اهتمت بهاري كين، وكتبت: ”مانشستر يونايتد عين على كين“، و“مورينيو في روما“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقصاء باريس سان جيرمان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، وكتبت: ”النهاية“.

كما اهتمت بتصريحات غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكتبت: ”إنفانتينو: يجب توخي الحذر حين الحديث عن العقوبات“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعيين روما للبرتغالي جوزيه مورينيو مدربا جديدا للموسم المقبل، وكتبت: ”مورينيو يعود لإيطاليا بعد 11 عاما على الثلاثية برفقة إنتر ميلان“.

كما اهتمت بتأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”مانشستر سيتي النهائي الأول“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد روما مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكتبت: ”روما يتعاقد مع مورنيو“.

كما اهتمت بتصريحات ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان، عن يوفنتوس، وكتبت: ”ماروتا يوقظ يوفنتوس“.

واهتمت بتأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”عرض لرياض محرز ومانشستر سيتي للنهائي“.