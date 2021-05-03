رياضة

الصحف الرياضية: "مبابي؟ تقريبا نعم".. وكريستيانو رونالدو ينقذ بيرلو.. و"فوضى في أولد ترافورد"
تاريخ النشر: 03 مايو 2021 6:43 GMT
تاريخ التحديث: 03 مايو 2021 8:00 GMT

الصحف الرياضية: "مبابي؟ تقريبا نعم".. وكريستيانو رونالدو ينقذ بيرلو.. و"فوضى في أولد ترافورد"

شكل تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي رسميا، وتأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بسبب اقتحام الجماهير لملعب "أولد ترافورد"، والصراع على لقب الدوري

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي رسميا، وتأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بسبب اقتحام الجماهير لملعب ”أولد ترافورد“، والصراع على لقب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فالنسيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات الأسبوع المقبل، وتأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب باريس سان جيرمان، وفوز أولمبيك ليون على موناكو في قمة الدوري الفرنسي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أبرز اللقاءات التي يشهدها الأسبوع المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكتبت: ”أسبوع رائع“.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”برشلونة يفوز على باريس سان جيرمان ويبلغ النهائي“.

الصحيفة اهتمت بتأجيل قمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”تأجيل لقاء مانشستر يونايتد وليفربول بسبب الهوليغانز“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام فالنسيا 3-2 في الدوري الإسباني والبقاء في الصراع على اللقب، وكتبت: ”هم أحياء جدا“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على باريس سان جيرمان 2-1 وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”إلى النهائي“.

الصحيفة اهتمت بتتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ميلان بطلا بعد غياب دام 11 عاما“.

كما اهتمت بتأجيل قمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”تأجيل لقاء مانشستر يونايتد ضد ليفربول بعدما اقتحم المشجعون ملعب أولد ترافورد“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”عمالقة“.

وتحدثت عن فوز برشلونة على فالنسيا 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لا تستسلم“.

الصحيفة اهتمت بتتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما“.

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آس

ركزت الصحيفة على البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، ومواجهة تشيلسي المقبلة، وكتبت: ”هازارد جاهز للندن“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة على فالنسيا 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ميسي أصلحها“.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد فوزه في إياب نصف النهائي على باريس سان جيرمان 2-1 وكتبت: ”برشلونة في النهائي“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون أمام موناكو في قمة الدوري الفرنسي 3-2 وكتبت: ”الجنون الغاضب“.

كما تحدثت عن إمكانية لحاق مبابي بلقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”مبابي؟ تقريبا نعم“.

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الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي رسميا بعد تعادل أتلانتا وساسولو، وكتبت: ”الأقوى“.

كما اهتمت بفوز يوفنتوس الصعب على أودينيزي 2-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”الحمد لله أن كريستيانو رونالدو هنا“.

كما اهتمت بمستقبل حارس ميلان جانلويجي دوناروما.

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لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي واحتفال الجماهير، وكتبت: ”الفوز باللقب رقم 19″، و“مهووسون بإنتر ميلان“.

واهتمت الصحيفة بفوز يوفنتوس على أودينيزي 2-1 بفضل هدفين من كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو ينقذ بيرلو“.

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كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”زهانغ بطل“.

كما تحدثت عن فوز يوفنتوس على أودينيزي بفضل هدفين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو ينقذ بيرلو“.

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الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد واقتحامها ملعب أولد ترافورد، ما أدى لتأجيل لقاء فريقهم أمام ليفربول، وكتبت: ”تمرد“.. ”الكفاح  من أجل قلب وروح كرة القدم“، و“مانشستر يونايتد صغير“.

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ديلي ميل

تطرقت الصحيفة للحديث عن احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد واقتحامها ملعب ”أولد ترافورد“، وعنونت: ”فوضى في أولد ترافورد“، لقاء اليونايتد وليفربول يؤجل بسبب اقتحام المتظاهرين لملعب اللقاء.

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