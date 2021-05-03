ترتيب الحذاء الذهبي: ميسي يصعد للمركز الثاني ويقلص الفارق عن ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو ثالثا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية في فوز برشلونة على فالنسيا (3-2) في الدوري الإسباني ليرتقي للمركز الثاني في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي ويقلص الفارق عن المتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، لـ8 أهداف.

وفي غياب المهاجم البولندي بسبب الإصابة، رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، رصيده للنقطة 56 من 28 هدفا خلف ليفاندوفسكي، متصدر هدافي الدوري الألماني، الذي يملك 72 نقطة من 36 هدفا.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 27 هدفا وسجل بدوره هدفين في فوز فريقه على أودينيزي 2-1 في الدوري الإيطالي.

وفي المركز الرابع يتواجد كل من الفرنسي كيليان مبابي، متصدر هدافي الدوري الفرنسي ومهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينغ هالاند، هداف بروسيا دورتموند، والبرتغالي أندري سيلفا، هداف فرانكفورت الألماني، برصيد 50 نقطة من 25 هدفا.

ويحتل الإنجليزي هاري كين، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ومهاجم توتنهام، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 21 هدفا.

ويحتل الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، برفقة جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، والهولندي فوتر فيغورست، مهاجم فولسبورغ الألماني، المركز الـ12 برصيد 40 نقطة من 20 هدفا.