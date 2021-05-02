الصحف الرياضية: ضغط على برشلونة.. ومانشستر سيتي وإنتر ميلان قد يتوجان اليوم بالألقاب

شكل فوز أتلتيكو مدريد ”المتصدر“ ومطارده ريال مدريد في الدوري الإسباني، واقتراب مانشستر سيتي وإنتر ميلان من لقب الدوري في إنجلترا وإيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاء فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وصراع لقب الدوري الفرنسي بعد فوز كل من ليل ”المتصدر“ ومطارده باريس سان جيرمان ولقاء القمة بين موناكو وأولمبيك ليون وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي 1-0 واستمراره في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وفوز مطارده ريال مدريد على أوساسونا 2-0 وكتبت: ”أمي“ و“الدوري يتبع الخط الأحمر الساخن“.

كما تحدثت عن لقاء فالنسيا وبرشلونة، وكتبت: ”كومان لديه إيمان أعمى بالثنائية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إشبيلية وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”كوندي يمكن أن يغيب عن اللقاء“.

كما اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”برشلونة على بعد خطوة من ثاني نهائي في تاريخه“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ضغط على برشلونة“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”برشلونة يسعى للنهائي الثاني في تاريخه“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على إلتشي 1-0 وريال مدريد على أوساسونا 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد بحظ البطل“، و“ريال مدريد يعاني ويفوز بالحدود القصوى“.

كما اهتمت بفوز برشلونة وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للصالات، واقتراب مانشستر سيتي وإنتر ميلان من لقبي الدوري في إنجلترا وإيطاليا، وكتبت: ”مانشستر سيتي وإنتر ميلان قد يتوجان اليوم بالألقاب دون أن يلعبا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الفوز أو الفوز“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أوساسونا 2-0 وأتلتيكو مدريد على إلتشي 1-0، وكتبت: ”مدريد تستيقظ في الوقت المناسب“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وباريس سان جيرمان في غياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”من أجل النهائي“، و أيضا بتأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الصالات، وكتبت: ”برشلونة لا يفشل ويلعب من أجل اللقب أمام سبورتينغ لشبونة“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام أوساسونا 2-0 وأتلتيكو مدريد على إلتشي 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”المعاناة تكسب“.

كما تحدثت عن لقاء فالنسيا وبرشلونة، وكتبت: ”مع موريبو وكثير من الضغط“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل أمام نيس 2-0 وباريس سان جيرمان على لانس 2-1 واستمرار صراع اللقب، وكتبت: ”القوة الهادئة“.

كما تحدثت عن لقاء موناكو وأولمبيك ليون، وكتبت: ”أولمبيك ليون على الخط“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”عقيدة الباريسيين“.