ماثيو موري لاعب بروسيا دورتموند يتعرض لإصابة خطيرة في قبل نهائي كأس ألمانيا (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين بروسيا دورتموند ضد نظيره هولشتن كيل، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس ألمانيا، يوم السبت، تعرض ماثيو موري، لاعب دورتموند، لإصابة قوية خلال أحداث اللقاء.

وخلال الدقيقة 72 من المباراة، حاول موري الضغط على لاعب هولشتن من أجل اللحاق بالكرة، لكنه وقف بطريقة تبدو خاطئة لتصطدم قدمه بأرضية الملعب في مشهد صعب.

رد فعل هالاند بعد إصابة زميله ماتيو موري المروعة في قبل نهائي كأس ألمانيا. دورتموند هزم هولشتاين كيل 5-0. وصعد لمواجهة لايبزغ في المباراة النهائية. هولشتاين كيل كان قد فجر مفاجأة مدوية حينما أطاح ببايرن ميونخ من البطولة. pic.twitter.com/cVs2l1JMOQ — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2021

وهرع الجهاز الطبي سريعا لإسعاف اللاعب، الذي بدا عليه التألم الشديد، كما ظهرت على زملائه حالة الخوف الشديدة، كان أبرزهم هالاند الذي شاهد المباراة من المدرجات، وخرج بالفعل منقولا على نقالة إلى المستشفى.

إصابة ماتيو موري لاعب بروسيا دورتموند المروعة في قبل نهائي كأس ألمانيا. دورتموند هزم هولشتاين كيل 5-0. وصعد لمواجهة لايبزغ في المباراة النهائية. هولشتاين كيل كان قد فجر مفاجأة مدوية حينما أطاح ببايرن ميونخ من البطولة. pic.twitter.com/Q7DZt4sMVy — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2021

وتأهل دورتموند إلى نهائي بطولة كأس ألمانيا بعدما فاز على هولشتاين كيل (5-0).

تقدم جيوفاني رينا بهدف في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 26 أحرز ماركو رويس الهدف الثالث، بينما سجل تورغان هازارد الهدف الرابع في الدقيقة 32.

وأنهى جود بيلينغهام خماسية بروسيا دورتموند بتسجيله هدفا في الدقيقة 41.

ويلتقي دورتموند مع لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا، يوم الخميس 13 مايو الجاري.