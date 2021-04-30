لاعب يطالب منافسه "الانتحار بشكل جيد" بعد فشل محاولات سابقة (صور)

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن حادثة غريبة في مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإسكتلندي، أمس الخميس.

وبحسب الصحيفة فإن لاعبا أخبر آخر منافسًا له، حاول الانتحار عدة مرات، أنه كان يجب عليه فعل الأمر بالشكل الصحيح“.

وحدثت الواقعة في المباراة التي جمعت ستين هاوس ميوور مع ألبيون روفرز، والتي شهدت فوز ألبيون روفرز 1/0 سجله ماثيو أيتكين في الدقيقة 31..

وأوضحت الصحيفة أن ديفيد كوكس تعرض لإساءة لفظية مؤسفة، علما أنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية وقد حاول الانتحار عدة مرات.

ونقلت الصحيفة شبكة ”بي بي سي“ أن كوكس غادر الملعب في الشوط الأول قائلا إنه تعرض للسخرية بسبب محاولاته الانتحارية.

وتحدث ديفيد كوكس لاعب ألبيون روفرز علنًا عن مشاكله ومعركته ضد الاكتئاب، والإساءات التي تلقاها في الملعب.

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ فإن اللاعب الذي وجه إساءة لفظية لكوكس هو جوناثان تيفوني، كما أوضح كوكس نفسه وقال: ”الشوط الثاني كان قد بدأ للتو، غادرت الملعب، كنت على مقاعد البدلاء، أحد لاعبي ستين هاوس ميوور أجري نقاشًا بسيطًا، وقرر مهاجمتي، أخبرني أنه كان يجب عليّ فعل ذلك بشكل صحيح في المرة الأولى (يقصد محاولة الانتحار).

وعن سبب قراره بمغادرة الملعب قال: ”قد يعتقد بعض الناس أنها ليست مشكلة كبيرة، لكنني سئمت من سماعها، حاولت التحدث مع الحكام حول هذا الموضوع، لكنهم لم يرغبوا في معرفة أي شيء لأنهم لم يسمعوه“.

وبعد هذه الواقعة قرر ديفيد كوكس اعتزال كرة القدم بشكل نهائي وقال: ”قررت ترك كرة القدم، لقد انتهيت، إذا لم يحدث ذلك واستمررت في اللعب سأضرب شخصًا ما، وهذا ليس جيدًا“.

من جهته قال ألبيون روفرز في بيان إن الحادثة لا تغتفر ولا ينبغي التقليل من شأنها، بينما قال ستين هاوس ميوور إنه يحقق في الأمر.

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