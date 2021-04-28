الصحف الرياضية: تشيلسي يخيف ريال مدريد.. ومفاتيح عملية نيمار

شكل تعادل ريال مدريد أمام تشيلسي (1-1) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمفاتيح تعاقد برشلونة مع البرازيلي نيمار ولقاء رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ مع جيرارد بيكيه ولابورتا في برشلونة ولقاء ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة ورفض ملاك آرسنال بيع الفريق، وصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام تشيلسي 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”تعادل يبقي الحلم“.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وكتبت: ”منافسة بين الشيوخ“.

الصحيفة اهتمت بتعيين بايرن ميونخ الألماني، ناغلزمان مدربا جديدا للفريق، وكتبت: ”ناغلزمان المدرب الأغلى في التاريخ بقيمة 25 مليون يورو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان ورغبة برشلونة في التعاقد معه، وكتبت: ”مفاتيح عملية نيمار“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد مع تشيلسي 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ريال مدريد ما زال على قيد الحياة بفضل كورتوا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”غوارديولا يلعب ضد باريس سان جيرمان نيمار“.

كما اهتمت بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم الإسبانية، وكتبت: ”لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد قد يلعب بحضور جماهيري“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الكشف عن عرض باريس سان جيرمان لليونيل ميسي، وكتبت: ”هجوم لباريس سان جيرمان من أجل ميسي“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام تشيلسي 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ريال مدريد يعاني من أجل التعادل في ملعبه“.

الصحيفة اهتمت بإمكانية عودة الجماهير لملاعب كرة القدم الإسبانية، وكتبت: ”الجماهير قد تعود بداية من يوم الـ9 من مايو“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وتشيلسي 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وكتبت: ”بنزيما هو الأمل“.

كما تحدثت عن الكشف عن لقاء ألكسندر تشيفرين مع جيرارد بيكيه ولابورتا في برشلونة، وكتبت: ”تشيفرين التقى بيكيه وخوان لابورتا“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أنادولو التركي في اللقاء الثالث من دور ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل تشيلسي 1-1 أمام ريال مدريد في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”تحرك تشيلسي يدير ريال مدريد“.

كما تحدثت عن لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وكتبت: ”نيمار ومبابي يتركان غوارديولا دون نوم“.

كما اهتمت بخسارة ليفربول مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل تشيلسي 1-1 أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”كريستيان بوليسيتش يسجل هدفا ثمينا في تعادل تشيلسي خارج ملعبه أمام ريال مدريد“.

كما تحدثت عن رفض مالك آرسنال بيع النادي بمبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني.

واهتمت بلقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”بيب غوارديولا يخشى الملك نيمار“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”فقط من أجل عينيك“.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام تشيلسي 1-1 وكتبت: ”بنزيما أمل ريال مدريد“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي بين فرق يوفنتوس وأتلانتا وميلان ونابولي ولاتسيو، وكتبت: ”البحث عن الذهب: 60 مليون يورو“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد وتشيلسي 1-1، وكتبت: ”تشيلسي يخيف ريال مدريد“.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع في الدوري الإيطالي بشأن التأهل لدوري أبطال أوروبا على بعد 5 جولات من النهاية، وكتبت: ”دوري السوبر الأوروبي هو نحن“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد وتشيلسي 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”تشيلسي يخيف زيدان“.