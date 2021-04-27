رياضة

الاتحاد الألماني يعلن بدء المفاوضات مع هانز فليك لتدريب المانشافت
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 17:32 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 19:11 GMT

الاتحاد الألماني يعلن بدء المفاوضات مع هانز فليك لتدريب المانشافت

يواكيم لوف سيرحل عن منتخب ألمانيا بنهاية مشوار المانشافت في يورو 2020، علما أنه تولى المسؤولية في 2006، وخاض خلالها المنتخب الوطني تحت قيادته 191 مباراة، نال خلالها لقب كأس العالم 2014.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيعقد مفاوضات مع هانز فليك وبايرن ميونخ بشأن تولي المدرب منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلفا ليواكيم لوف.

وأعلن بايرن ميونخ تعيين يوليان ناغلزمان مدربا له خلفا لهانز فليك، الذي سيفسخ عقده مع بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم في 30 يونيو المقبل.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم: ”من المعروف أن فليك يتمتع بمكانة عالية لدى مسؤولي اتحاد الكرة، وهو مرشح مذهل كمدرب للمنتخب الوطني، يمكننا تأكيد ذلك، سنجري الآن مفاوضات مع فليك ومسؤولين بايرن ميونخ“.

وأضاف الاتحاد الألماني: ”لن نعلق على الإجراءات التالية“.

وقبل أيام قال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة الألماني إنه ”لن يتم التفاوض مع فليك طالما كان مرتبطا بعقد مع بايرن ميونخ“، وكان هذا قبل أن يعلن النادي البافاري تعيين ناغلزمان مدربا له.

وسيرحل يواكيم لوف عن منتخب ألمانيا بنهاية مشوار المانشافت في يورو 2020 التي تقام الصيف المقبل، علما أنه تولى المسؤولية في 2006، وخاض خلالها المنتخب الوطني تحت قيادته 191 مباراة، نال خلالها لقب كأس العالم 2014.

من جهته سيرحل فليك عن بايرن ميونخ بعد أن تولى تدريبه في نوفمبر 2019، وقاده في 83 مباراة، وكان أبرز نجاحاته التتويج بالسداسية موسم 2019/2020.

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