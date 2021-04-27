رياضة

فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني يعتذر عن إشارة نازية إلى نائبه
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 15:20 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 15:45 GMT

فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني يعتذر عن إشارة نازية إلى نائبه

كيلر قال: "أعتقد أنه سيتقبل اعتذاري الذي قدمته مكتوبا وعبر الهاتف، كان تقديري خاطئا".

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المصدر: رويترز

اعتذر فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بشكل علني عن ”إشارة نازية“ خلال حديثه مع نائبه في اجتماع الأسبوع الماضي، قائلا إنه كان ”خطأ فادحا“.

وقال كيلر في بيان رسمي: ”كانت إشارتي وملاحظتي في اجتماع مجلس الإدارة، يوم الجمعة الماضي، تجاه نائبي الأول راينر كوخ، بمثابة الخطأ الفادح“.

وأضاف كيلر: ”أعتقد أنه سيتقبل اعتذاري الذي قدمته مكتوبا وعبر الهاتف، كان تقديري خاطئا“.

وأشار كيلر إلى نائبه راينر كوخ، قاض مدني، باسم ”فريسلر“ في إشارة إلى القاضي النازي البارز رولاند فريسلر،‭‭ ‬‬أحد المشاركين في مؤتمر فانزي عام 1942، حيث وضع النازيون خطة ”الحل النهائي“ لإبادة عدد من اليهود.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024.

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