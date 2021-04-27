فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني يعتذر عن إشارة نازية إلى نائبه

اعتذر فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بشكل علني عن ”إشارة نازية“ خلال حديثه مع نائبه في اجتماع الأسبوع الماضي، قائلا إنه كان ”خطأ فادحا“.

وقال كيلر في بيان رسمي: ”كانت إشارتي وملاحظتي في اجتماع مجلس الإدارة، يوم الجمعة الماضي، تجاه نائبي الأول راينر كوخ، بمثابة الخطأ الفادح“.

وأضاف كيلر: ”أعتقد أنه سيتقبل اعتذاري الذي قدمته مكتوبا وعبر الهاتف، كان تقديري خاطئا“.

وأشار كيلر إلى نائبه راينر كوخ، قاض مدني، باسم ”فريسلر“ في إشارة إلى القاضي النازي البارز رولاند فريسلر،‭‭ ‬‬أحد المشاركين في مؤتمر فانزي عام 1942، حيث وضع النازيون خطة ”الحل النهائي“ لإبادة عدد من اليهود.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024.