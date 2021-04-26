الصحف الرياضية: "ريمونتادا برشلونة".. ومانشستر سيتي "فريق الرباعية"

شكل الصراع على لقب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وهزيمة أتلتيكو مدريد، وفوز مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات الدوريات الأوروبية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وعودة توني كروس لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتتويج رافائيل نادال ببطولة برشلونة وتعادل باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الصراع بشأن لقب الدوري الإسباني بعد هزيمة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو، وفوز برشلونة على فياريال وإشبيلية على غرناطة، وكتبت: ”يا له من دوري“.

كما أجرت حوارا مع الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، قبل مواجهة ريال مدريد، وكتبت: ”روديجر: نحترم ريال مدريد لكن من الصعب اللعب ضدنا“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة برشلونة للتنس، وكتبت: ”نادال يفوز ويستعيد المركز الثاني عالميا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام فياريال 2-1 وخسارة المتصدر أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو 2-1 وكتبت: ”لقب الدوري يقترب“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”تعادل برفقة فضيحة تحكيم“.

كما اهتمت بفوز رافائيل نادال بلقب ببطولة برشلونة للتنس، وكتبت: ”نادال ملك في برشلونة بعد الفوز على تسيتيباس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو 2-1 واقتراب برشلونة من صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على فياريال 2-1، وكتبت: ”ريمونتادا“.

كما اهتمت بفوز رافائيل نادال بلقبه رقم 12 في بطولة برشلونة للتنس، وكتبت: ”رافائيل نادال 12“.

واهتمت بتعادل برشلونة أمام باريس سان جيرمان 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”هدف للحلم بالنهائي“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام فياريال وخسارة أتلتيكو مدريد المتصدر أمام أتلتيك بلباو، وكتبت: ”في قبضة“.

كما تحدثت عن عودة توني كروس لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي، وكتبت: ”توني كروس جاهز لمواجهة تشيلسي“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني رافائيل نادال بلقبه رقم 12 في بطولة برشلونة للتنس، وكتبت: ”أبدي نادال“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي بكأس الرابطة بعد تغلبه في النهائي على توتنهام، وكتبت: ”غوارديولا ولابورت يهديان الجماهير اللقب الرابع على التوالي في كأس الرابطة.. والآن باريس سان جيرمان ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما اهتمت بتصريحات سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بعد التعادل أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”أولي: الاحتجاجات لن تفسد موسمنا“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي بكأس الرابطة على حساب توتنهام في النهائي وكتبت: ”شعر غوارديولا بكونه مذهلا لأنه أصبح أول مدرب يفوز بأربع كؤوس للرابطة على التوالي“.

كما تحدثت عن تعادل ليدز يونايتد سلبيا أمام مانشستر يونايتد ليواصل الفريق عرقلة الكبار.

ديلي ميل

اهتمت الصحيفة بفوز مانشستر سيتي بكأس الرابطة على حساب توتنهام في النهائي وعنونت: ”فريق الرباعية“، بيب يحقق لقبه الـرابع على التوالي في الكأس ويخبر السيتي ليحققوا الثلاثية هذا الموسم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل على أولمبيك ليون 3-2 بعد ”ريمونتادا“ رائعة في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ضربة قوة“.

كما تحدثت عن فوز موناكو على أنجيه في الدوري الفرنسي وكتبت: ”وسام بن يدر ينقذ موناكو“.

الصحيفة اهتمت بتعادل باريس سان جيرمان أمام برشلونة 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يحتفظ بالأمل“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان أمام هيلاس فيرونا 1-0 واقترابه من لقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ميلان: الاسكوديتو لك، 95% لقب الدوري الإيطالي“.

كما تحدثت عن تعادل يوفنتوس أمام فيورنتينا 1-1 في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”بيرلو كابوس التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بشأن معاقبة أندية دوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس عقاب أكثر شدة“.