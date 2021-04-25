هل يصبح يوليان ناغلزمان أغلى مدير فني في التاريخ؟

وضع لايبزيغ الألماني ثمنًا لمديره الفني يوليان ناغلزمان نظرًا لاهتمام بايرن ميونخ بأن يكون المدرب الشاب خليفة هانز فليك من الموسم المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن لايبزيغ يطلب ما مجموعه 30 مليون يورو للسماح لمدربه بالرحيل، خاصة أن عقده دون شرط جزائي ويستمر حتى 2023 لأنه بالطبع سيكون حريصًا على تدريب النادي البافاري.

وقال فليك، منتصف الشهر الحالي، إنه أبلغ مسؤولي النادي الألماني برغبته في الرحيل بنهاية الموسم رغم استمرار عقده حتى 2023، وتشير تقارير صحفية محلية إلى أنه سيتولى تدريب المنتخب الألماني خلفًا للمدير الفني الحالي يواكيم لوف الذي سيرحل بعد يورو 2020.

وقاد فليك، الذي تولّى مسؤولية بايرن ميونخ بشكل مؤقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لعام مذهل شهد حصوله على 6 ألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

وتوترت العلاقة بين المدرب البالغ من العمر 56 عامًا وحسن صالح حمديتش المدير الرياضي خلال الأشهر الأخيرة، وذكرت وسائل إعلام أن المدرب يريد دورًا أكبر في سياسة الانتقالات.

لكن برحيل فليك، قد يصبح ناغلزمان أغلى مدرب في التاريخ، متجاوزًا البرتغالي أندريه فيلاس بواش الذي دفع تشيلسي 15 مليون يورو من أجله إلى بورتو العام 2011.

وبايرن ميونخ معروف بهدوئه في السوق، لكنه وافق على رحيل فليك القريب من تدريب الماكينات الألمانية، وحينها سيحصل بايرن ميونخ على أموال جيدة من هذا الانتقال أيضًا.

وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بطل البوندسليغا لصحيفة ”بيلد“:“حقيقة أن هانز فليك أخبرنا أنه يعتزم تركنا بعد هذا الموسم، لقد اتفقنا على الاجتماع معه، وإذا حققنا رغبة هانز سيكون ذلك لأن جميع الأطراف قد توصلوا إلى حل مشترك وبايرن راضٍ أيضًا“.

ويبدو أن الحل بالنسبة لبايرن ميونخ هو تمكين وصول ناغلزمان البالغ من العمر 33 عامًا إلى ميونخ.