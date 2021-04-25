الصحف الرياضية: اختبار ناري لبرشلونة.. والإنذار الأخير لدوناروما.. وصرخة بيرلو

شكلت لقاءات الدوريات الأوروبية، أبرزها تعادل ريال مدريد السلبي في إسبانيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنهائي بطولة برشلونة للتنس وسعي رافائيل نادال للقبه رقم 12، وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة والإنذار الأخير من ميلان لحارسه دوناروما.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام بيتيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مع تشيلسي في الرأس“.

كما اهتمت بلقاءات أندية القمة في الدوري الإسباني، برشلونة ضد فياريال، وأتلتيك بلباو أمام أتلتيكو مدريد، وإشبيلية مع غرناطة، وكتبت: ”جولة ساخنة من أجل الصراع على لقب الدوري الإسباني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام بيتيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”تعثر ريال مدريد الذي خسر نقطتين من ذهب“.

كما تحدثت عن لقاء فياريال وبرشلونة، وكتبت: ”اختبار ناري لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد المتصدر، وكتبت: ”فريق سيميوني ممنوع من الفشل في سان ماميس“.

كما اهتمت بنهائي بطولة برشلونة للتنس بين رافائيل نادال واليوناني تيستيباس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”نهائي آخر“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد سلبيا أمام بيتيس، وكتبت: ”تعثر جديد لريال مدريد ولقب الدوري الإسباني يبتعد“، وأيضا عن لقاء أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، كتبت: ”اختبار للمتصدر الذي يستعيد لويس سواريز في سان ماميس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”حلم برشلونة يمر عبر باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت بنهائي بطولة برشلونة للتنس، وكتبت: ”رافائيل نادال من أجل اللقب رقم 12 في مواجهة تيستيباس“.

الصحيفة تحدثت -أيضا- عن خسارة بايرن ميونخ أمام ماينز في الدوري الألماني وفشله في حسم اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام بيتيس وخسارته نقطتين في صراع على لقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”خطوة للخلف“.

الصحيفة اهتمت بمواجهتي أتلتيك بلباو ضد أتلتيكو مدريد المتصدر، وفياريال أمام برشلونة وكتبت: ”سيميوني يستعيد سواريز وليمار وجواو فيليكس في اللقاء الحاسم بسان ماميس“، و“نيران مدفعية في فياريال“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنهائي بطولة برشلونة للتنس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان أمام ميز 3-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”في حالة نعمة“.

كما تحدثت عن لقاء أولمبيك ليون وليل في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”صدام القمة“.

الصحيفة اهتمت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يراهن على حرسه الشاب“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”صرخة بيرلو: ارفعوا أيديكم عن أبطالنا“.

كما تحدثت عن إنتر ميلان ومدربه أنطونيو كونتي، وكتبت: ”سعيد وساخط“.

الصحيفة اهتمت بلقاء لاتسيو وميلان، وكتبت: ”الإنذار الأخير لدوناروما“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان ومصير مدربه أنطونيو كونتي، وكتبت: ”إنتر ميلان ما بين لقب الدوري الإيطالي ومستقبل كونتي“، و“التركيز على الهدف“.

كما اهتمت بصراع مقاعد دوري أبطال أوروبا بين ميلان وأتلانتا ويوفنتوس ونابولي خلال لقاءات الدوري الإيطالي، وكتبت: ”اصطياد دوري الأبطال“.