رئيس يويفا: الجميع سوف يعاقب على ما فعلوه.. والأندية الإنجليزية سنتعامل معها بشكل أكثر تساهلاً

توعد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، الأندية التي خططت لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بالعقاب.

وقال تشيفرين في تصريحات لصحيفة ”ديلي ميل“: ”الجميع سوف يعاقب على ما فعلوه ولا يمكننا التظاهر بأن شيئا ما لم يحدث“.

وأضاف: ”ستتم معاقبة أندية السوبر الأوروبي. بالنسبة للأندية الإنجليزية، سنتعامل معهم بشكل أكثر تساهلاً، لأنهم كانوا أول من انسحب من السوبرليغ“.

وتحدث تشفيرين عن كيف عاش تلك اللحظة، وعاد لوصف أنييلي، رئيس يوفنتوس بالكاذب، قائلا: ”شعرت وكأني وضعت في غسالة ملابس، يوم السبت ذهبت في السيارة من سويسرا لبلدي سلوفينيا 8 ساعات من الرحلة، كان كل شيئا جاهزا للحديث عن الإصلاحات في دوري أبطال أوروبا في خطابي، شكرت أنييلي وغيرت حديثي 4 مرات منذ ذلك الحين، كانوا يعدون لأشياء لم يخبرونني بها، كان أنييلي يكذب علي ويقول: هذا ليس صحيحا هذا غير صحيح، وفي النهاية حدث ذلك وكان علي أن أقول ما حدث“.

احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد ضد ملاك النادي على خلفية أزمة #دوري_السوبر_الاوروبي pic.twitter.com/nidADITiT9 — إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2021

وشدد رئيس يويفا: ”بالنسبة لي، هناك فرق واضح بين الأندية الإنجليزية والستة الأخرى، لقد انسحبوا أولاً، واعترفوا بأنهم ارتكبوا خطأ، يجب أن يكون لديك بعض العظمة لتقول كنت مخطئا، بالنسبة لي هناك ثلاث مجموعات من هؤلاء الـ12 – الإنجليز الستة، الذين خرجوا أولاً، ثم الثلاثة الآخرون (أتلتيكو ​​مدريد، ميلان، إنتر ميلان) بعدهم، ثم أولئك الذين يشعرون أن الأرض مسطحة ويعتقدون أن الدوري الممتاز ما زال موجودا، وهناك فرق كبير بين هؤلاء، لكن الجميع سيتحمل المسؤولية، وسنرى بأي طريقة“.

وأردف تشيفرين: ”لا أريد أن أقول عملية تأديبية ولكن يجب أن يكون واضحا أن كل شخص يجب أن يتحمل المسؤولية بطريقة مختلفة، هل هو نظام تأديبي؟ هل هو قرار اللجنة التنفيذية؟ سنرى، من السابق لأوانه القول“.

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أوروبا ستحاول تقديم ملف واحد لاحتضان كأس العالم 2030 حتى لا تتوزع الأصوات، حيث ترغب بريطانيا في تقديم ملف مشترك بين الدول الأربعة المكونة لها وترغب كل من إسبانيا والبرتغال في تقديم ملف مشترك.

فلورنتينو بيريز: لا يمكن الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي والمشروع سيمضي https://t.co/xHZPGkaBhV pic.twitter.com/IMTt8Hbv7G — إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2021

وشهد عالم كرة القدم توترات منذ إعلان مشروع دوري السوبر الأوروبي الممتاز.

وتستمر أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان في دعم مشروع البطولة رغم انسحاب 8 أندية من الـ12 المؤسسة من المشروع.